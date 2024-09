Designada Doris Gutiérrez señala obstáculos legislativos para la llegada de la CICIH

Tegucigalpa- La corrupción es un tema que no puede ignorarse, dijo la designada presidencial Doris Gutiérrez, quien afirmó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), no viene porque hay un gran sector conservador que se opone y no se hacen las reformas legislativas necesarias.

Gutiérrez, recordó el final de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y destacó que en ese momento la bancada nacionalista y parte del Partido Liberal la eliminaron, y ahora hay que preguntar a los diputados si tienen voluntad política para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Según Gutiérrez, estos sectores están en contra de que la CICIH investigue y exponen una resistencia significativa en el Congreso Nacional.

La designada subrayó que el Legislativo debe crear las condiciones necesarias para que la CICIH pueda operar en el país. «Se deben aprobar la Ley de Colaboración Eficaz y revisar el ‘Código Penal de la impunidad’, como se le ha llamado. Hasta ahora, no han hecho nada al respecto», declaró.

Además, señaló que hay otras leyes importantes que no requieren la llegada de la CICIH para ser aprobadas, sugiriendo que hay un sector conservador muy fuerte, vinculado a la corrupción y posiblemente a otros crímenes, que busca impedir la llegada de esta comisión.

«Van a poner todos los obstáculos posibles, queriendo echar la culpa solo al Poder Ejecutivo, pero no es así. También tiene responsabilidad el Poder Legislativo», añadió.

Gutiérrez cuestionó la voluntad política de los diputados, señalando que si realmente la tuvieran, ya habrían reformado las leyes necesarias sin necesidad de intervención externa. «Los políticos no entienden que aquí en Honduras las leyes deberían ser contra la impunidad de la corrupción. Lo que hicieron en años anteriores fue aprobar un código de la impunidad, y solo ellos pueden derogarlo y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz», enfatizó.

Finalmente, Gutiérrez destacó la importancia de que el Poder Judicial también tome medidas adecuadas cuando los casos lleguen a sus manos. La llegada de la CICIH. La lucha contra la corrupción en Honduras depende de la voluntad política y la acción conjunta de todos los poderes del Estado, concluyó.LB