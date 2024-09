Designada aplaude que dos mujeres busquen presidencia

Tegucigalpa – El entorno que rodea a cualquier mujer no debe ser obstáculo para su participación política, dijo este miércoles la designada presidencial, Doris Gutiérrez calificó como positivo el anuncio de la ex primera dama, Ana García, de lanzar su precandidatura a la presidencia, la segunda mujer que lo hace en la contienda actual.

Para Gutiérrez, si una mujer reúne las condiciones que le exige tanto la Constitución de la República como la ley electoral, tiene todo el derecho de participar en los comicios electorales.

“A mí me alegra que hayan dos candidatas, la compañera Rixi Moncada y la señora Ana que haya decidido (participar), ella tiene su derecho, nadie se lo puede quitar”, afirmó.

Es el pueblo quien elegirá si vota o no por ella, en mi caso, he participado 7 veces y las 7 veces he ganado, porque las mujeres han votado por mí”, relató. VC