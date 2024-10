¡Desgarrador! Asesinan a vendedor de cocos que deja a seis hijos sin sustento en Tocoa

Tegucigalpa – Un caso desgarrador, como muchos en Honduras, ocurrió este jueves en el municipio de Tocoa, Colón, cuando un vendedor de cocos fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos.

– Pese a una prohibición vigente para portar armas, Colón es uno de los departamentos más violentos del país y la mayor parte de muertes se ejecutan por armas de fuego.

El violento suceso ocurrió en la colonia La Unión de Tocoa. Ahí Luis Mendoza Antúnez recibió varios impactos de bala en un departamento donde existe una prohibición vigente desde 2012 para portar armas de fuego, pero paradójicamente es una zona en la que la violencia no cesa.

La mujer del occiso llevó como pudo el cuerpo de su compañero de hogar para velarlo en su humilde morada al tenor de las miradas impávidas de vecinos que no daban crédito a lo ocurrido.

“Me lo quitaron para siempre”: esposa

“Me lo quitaron para siempre y tan inofensivos nosotros”, exclamaba la desconsolada mujer mientras algunos de sus pequeños seis hijos la miraban con pesar.

Al compás de sus lamentaciones, la mujer externaba: “Me hubieran quitado a mí también, no que me dejaron sufriendo con mis hijos, no me lo hubieran quitado porque nosotros trabajamos honradamente, vendemos cocos y nadie molestamos, a nadie molestábamos, me dejaron sin mi compañero”.

“Me quitaron mi prenda querida, que yo te quería bastante, te quitaron para siempre”, decía entre sollozos la angustiada mujer.

La mujer, igualmente, imploraba para que los personeros de Medicina Forense no se llevaran el cuerpo de su compañero de hogar. “No hubieran hecho eso, ahora pueden venir a matarme a mí también, me lo quitaron para siempre”, remató en medio del llanto. JS