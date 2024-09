Desempleo es una bomba social, advierte Santiago Herrera

Tegucigalpa – “El empleo aún no se recupera a los niveles que teníamos antes de la pandemia del COVID 19, es un deber de todos generar las soluciones”, dijo este jueves Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), al señalar que los jóvenes son los más afectados y representa una bomba social.

En el 2023, la tasa de desocupación o tasa de desempleo abierta alcanzó 6.4%, lo que representó 250,668 personas desempleadas, expuso el Cohep este día.

De este total el 58 % son jóvenes, es decir 144,774 jóvenes que están en edad productiva. Al analizarlo por género, de cada 10 desempleados, 5 son mujeres.

“Cuando vemos más de un millón de jóvenes que son Ninis, que no están trabajando hoy, o sea no están contribuyendo a la producción, pero tampoco están estudiando o sea que no se están formando para insertarse en el futuro en el mercado laboral entonces ese bono demográfico, más que un bono es una bomba”, enfatizó Herrera. VC