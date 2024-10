Desde el gobierno se restringe espacio cívico, denuncia exrectora que reprocha “el Estado no es la familia presidencial”

Tegucigalpa – La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos evidenció que desde el gobierno se restringe el espacio cívico para impedir la opinión de líderes sociales, al tiempo que aseveró: “el Estado no es la familia presidencial”.

Denunció la cooptación por parte del gobierno de algunos foros televisivos, “la mayoría de los que participan en los foros son funcionarios de gobierno o analistas vinculados al gobierno, y en ese sentido conocemos que el presidente Zelaya es el que decide quien acompaña a un miembro de sociedad civil cuando es invitado, y también él dice quién va del gobierno, así que hay un control de los medios de televisión”.

Consultada sobre violación a los derechos en su caso particular, refirió que “a veces me han dicho que posponen en los programan donde yo participo porque desde el gobierno han decidido que vaya ‘x’ o ‘y’ funcionario con el cual yo no acepto participar”.

Reflexionó que es una forma de restringir el espacio cívico y delimitar la opinión de las personas.

“Esta una denuncia que alerta, que plantea el hecho de que tiene que haber libertad, fortalecimiento de la democracia. El Estado no es la familia presidencial, el Estado no es la ministra de Salud como lo dijo ayer”, externó.

Puntualizó que la violencia política se vive de diferentes formas o manifestaciones, existe verbal, física y amenazas como suele ocurrir reiteradamente.

Finalmente, mencionó que a estas alturas el tripartidismo ha ejecutado fuertes concentraciones y gastos de campaña que deben ser monitoreados por los entes creados para tal fin. JS