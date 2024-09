Descombros y ‘narcocarretera’, más vigentes se cobijan en la impunidad

Tegucigalpa – Como episodios sacados de las películas de Hollywood o de las mismísimas series de Netflix, entre Olancho y Gracias a Dios se ha encontrado maquinaria pesada para continuar con una “narcocarretera” que se construye sin los permisos gubernamentales por estar en una zona considerada como reserva natural.

– Ahora no solo hay que enfrentar a los narcotraficantes, también a ganaderos y potentados que atentan contra los recursos naturales en el departamento de Olancho, denunció el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.

– “Si la carretera la hicieron los narcos o no, lo cierto es que ahí está e indiscutiblemente le ha dado un beneficio a la comunidad”, expresó el alcalde de Wampusirpi.

La arteria se ha construido sin permisos al cabo de las últimas dos décadas con mayor acentuación y velocidad de tres años para acá. En la zona es notorio el descombro de los bosques para varios fines. Obtener ganancias con el producto maderero, preparar extensas hectáreas para la siembra de coca y marihuana, dragar ríos para extraer oro, así como continuar con la carretera que conecta a Dulce Nombre de Culmí (Olancho) con Wampusirpi (Gracias a Dios)

Es importante citar que a inicios de este 2024, el director de la Policía Nacional, Juan Aguilar, confirmó que hay zonas en La Mosquitia hondureña por las cuales atraviesa la llamada “narcocarretera” en las cuales se debe de pedir permiso para transitar debido a que las mismas son de propiedad privada.

El funcionario policial aludió así a la denuncia formulada por el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, quien señaló que técnicos de esa institución no podían circular por determinadas zonas en el sector de la biosfera del Río Plátano sin permiso y lo atribuyó a que son sectores en los cuales el crimen organizado ejerce control.

El jefe policial dijo que en la zona que va desde Dulce Nombre de Culmi hasta Gracias a Dios y en la construcción de una carretera calificada por de los líderes ambientales y comunitarios étnicos como una “narcoobra”, hay trechos que son ejidales, municipales y otros propiedad privada.

La junta de comandantes de las FFAA y funcionarios de la Secretaría de Defensa.

FFAA hace angustioso llamado

El jefe del Comando de Apoyo del Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), coronel Donaldo Reyes, informó que “hemos tenido ciudadanos capturados, uno en el sector de Krausirpi como responsable de talar 80 hectáreas de bosque virgen y de realizar aperturas indebidas en esos sectores bajo el contexto que me autorizó ‘X’ personas… él anda libre”.

Agregó que ciudadanos en sectores de Culmí, incluso la Sierra de Agalta, han sido capturados ‘in fraganti’ talando el bosque, son personajes que caminan libres, varios de ellos con medidas sustitutivas.

“Esperamos que esos expedientes no queden así, que sólo se presenten a firmar un libro equis día y pasa el tiempo y esos delitos ambientales quedan impunes, acciones como la erradicación de la minería a cielo abierto, muchos andan libres. Esta es una tarea de todos y nos debemos a ello”, demandó el oficial de las FFAA.

Retroexcavadoras donde no entra ni un caballo

Una fuente de la Fiscalía con la que conversó Proceso Digital (PD), relató que han encontrado maquinaria pesada para abrir canales o carreteras en esa zona de Olancho y La Mosquitia.

“Hemos hecho los hallazgos en lugares donde ni siquiera entra un caballo, lo que creemos es que esas retroexcavadoras las metieron vía aérea y eso no es fácil y tampoco barato, no cualquier helicóptero puede llevar una maquinaria de esas, a menos que la lleven por piezas y las armen en esa zona”, representó.

Citó que en el lugar se ha desatado una catástrofe ambiental con una deforestación indiscriminada en todas las zonas protegidas del país.

“Cuando sobrevolamos por Olancho y La Mosquitia lo que apreciamos son descombros tras descombros”, expresó el entrevistado.

Calificó como dramática la situación de muchos campesinos en Olancho, quienes son obligados a cambiar sus cultivos de granos básicos por marihuana y coca. “Los grupos criminales llegan con enormes cantidades de dinero, los obligan a descombrar un bosque que no es de ellos y a sembrar arbustos de coca, y en dos o tres meses tienen ganancias súper mejores. El que no se someta a esas amenazas no le queda otra que migrar hacia el norte”, señaló la fuente de la fiscalía.

Por otro lado, apuntó que los criminales que se campean a vista y paciencia de las autoridades asignadas en la zona utilizan a pobladores para descombrar y continuar la llamada narcocarretera hasta los ramales que conectan con el departamento de Gracias a Dios, que es donde aterrizan las avionetas cargadas de drogas desde el sur del continente.

Los narcotraficantes reclutan a jóvenes y los arman para que se empoderen de las zonas donde tienen que hacer trabajos de descombro del bosque para sus fines de siembra de coca o para continuar con la carretera ilegal.

“Este es un fenómeno monstruoso, altamente preocupante porque a medida que avanza el tiempo parece que retrocedemos en las acciones para contener las operaciones del narco en esa zona del oriente hondureño”, manifestó.

Jueces dan libertad a depredadores ambientales

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.

En las últimas horas, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, confesó que hace unas semanas acompañó un operativo del C-9 de las FFAA en el Parque Nacional La Muralla, “aquí pudimos presenciar los delitos allí cometidos: tala ilegal del bosque, apertura de carretera en la zona núcleo en el área de amortiguamiento, posesión de armas de guerra, pero dos semanas después tenemos la noticia que las personas involucradas fueron dejadas en libertad con medidas sustitutivas”.

Acentuó que “este caso refleja la estructura montada que este país ha tenido por años, donde se necesita endurecer las penas, reformar las leyes, porque esta institución hace lo propio pero así no se puede cuidar el bosque, los ríos y nuestras montañas”.

El funcionario identificó a los transgresores de la ley, no solo a miembros del crimen organizado, sino también a ganaderos potentados y personas que se dedican a dragar ríos para sacar el oro que todavía existe en Olancho.

Señaló que estos jueces tienen años laborando en el Poder Judicial y cuestionó que “quien sabe qué intereses representan”.

Puntualizó que los señalamientos no van dirigidos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o a los magistrados del pleno, en vista que los jueces disponen de independencia judicial.

La “narcocarretera” sigue su construcción pese a versiones de las autoridades.

Más de 10 mil personas usan la “narcocarretera”

El alcalde de Wampusirpi, Marcelo Herrera, confesó que en ese término municipal del oriente de Honduras han vivido un tiempo complejo, golpeados por el cambio climático, la deforestación y otros daños ecológicos pese a estar rodeado entre reservas naturales declaradas por el Estado.

Mencionó que la única vía de acceso entre Wampusirpi y Culmí es el río Patuca, sin embargo por el cambio climático y los daños a la cuenca ahora los pipantes no pueden faenar, lo que los obligó a declarar emergencia hace más de un mes. “La sequía fue tanta que los pipantes se quedaban embancados, no podíamos trasladar carga, ni nada”.

El alcalde Marcelo Herrera.

En su relato, el edil Herrera agradeció la construcción de una carretera que no es obra de los gobiernos municipales y mucho menos de la administración central.

“La carretera tiene más de 20 años. Según dicen fue construida por ganaderos hasta cierta parte en un promedio de 60 kilómetros. De ahí para acá le siguieron ganaderos, pero han tergiversado la imagen llamándola como ‘una narcocarretera’”, defendió.

Citó que más de los 10 mil habitantes que tiene el municipio trajinan por esta carretera, aunque hay que decirlo que es una vía con dificultades para andar que admite sólo carros potentes que no cualquiera puede comprar.

El titular del gobierno municipal, dijo que a ellos no les interesa quien haya hecho la carretera, y pese a que ha existido un daño ecológico la vía sirve a los pobladores de la zona.

Consultado sobre si la carretera fue construida por los narcos, respondió que “no lo puedo afirmar porque la misma tiene más de 20 años y yo no era alcalde, en ese entonces viajábamos por el río Patuca y la carretera no pegada con el río Patuca, había más de siete kilómetros que no pegaban y ese tramo yo sí sé que el pueblo Tawaka andaba gestionando, y ellos hicieron con pala y piocha unos caminitos que han ido avanzando”.

“Si la carretera la hicieron los narcos o no, lo cierto es que ahí está, e indiscutiblemente le ha dado un beneficio a la comunidad. Tengo varios proyectos parados porque no puedo movilizar ni una bolsa de cemento porque no hallo por donde halarla. Hace siete años atrás cuando no se había construido la represa Patuca III, nosotros teníamos esa accesibilidad, pero hicieron el proyecto sin consultar al pueblo misquito y ahora los afectados somos nosotros”, puntualizó.

Concluyó que como alcalde de Wampusirpi está a favor del plan estratégico iniciado por la presidenta Xiomara Castro para proteger esa zona considerada como reserva natural de la humanidad. “Si inhabilitan la carretera no tenemos cómo traer ni un plato de comida, es más los ciudadanos tendrían que dar la vuelta por Puerto Lempira en avión que cuesta dos mil lempiras y de Puerto Lempira a Tegucigalpa vale cinco mil lempiras”, finiquitó. PD