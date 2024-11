Desaparecidos, un enigma que no encuentra respuesta en Honduras

Tegucigalpa – En los últimos seis años, un total de 794 personas se reportan como desaparecidas en Honduras, la mayoría menores de 21 años, según datos del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh).

– En el presente año a diario se observan comunicados sobre la desaparición de jovencitas, algunas ya fueron recuperadas, de otras no hay rastro.

Cada año se reportan personas desaparecidas en Honduras, muchas de ellas son víctimas de trata de personas, en muchos de los casos los familiares no reciben ninguna señal de su posible paradero.

Una familia desde la primera semana de enero busca desesperadamente a su madre en Villanueva, sus hijas piden a la población que la haya visto comunicarse con ellas.

Doña Rosa Cruz desaparecio en Villanueva, Cortés inicios del año

“El municipio de Choloma es grande, hemos hecho varios roles para dar con su paradero y nada está desaparecida”, lamentó entre llanto su hija.

La preocupación también embarga a los familiares de una joven que desapareció en Tocoa, Colón.

En Intibucá, se reportó en los medios de comunicación la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de San Antonio, al occidente de Honduras.

Las personas que desaparecieron son: Alejandra Guzmán, Yoselin Adayani Ramos Mejía (16), Daysi Orellana, Juan Antonio Ramos Mejía (18).

Estos jóvenes desaparecieron a finales de diciembre, sus familiares los buscan desesperadamente.

Casos emblemáticos

Hay casos emblemáticos como Enoc Pérez, un niño que sólo quería convivir unos días con su familia paterna y su mamá no ha descansado hasta saber que paso con su paradero que aún es desconocido. El hecho se dio en 2019, en el hecho violento falleció su abuelo y un tío del menor.

Martha Matute, una joven madre de 31 años, paseaba en una moto acuática junto a su novio en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, siempre en el Caribe del país, cuando a eso de las 5:00 de la tarde desapareció, todo sucedió en 2017, pero el caso ha vuelto a ser un tema de interés debido a que en esas mismas circunstancias y en ese lugar desapareció Angie Peña (22).

Enoc Peréz, los líderes indígenas, Angie Peña, Belkis Molina entre los desapariciones que se volvieron emblemáticas y que han conmocionado a la población.

Y sobre la desaparición de Belkis Suyapa Molina (23) va en camino a reeditar la enigmática historia detrás de Angie Peña, de quien no se tiene información desde el 1 de enero de este 2022. Molina desapareció misteriosamente desde el 21 de julio, por lo que sus familiares y amigos han mediatizado el caso para que no se repita lo mismo y no quede en la impunidad.

Tampoco, se puede olvidar el caso de los cinco líderes de la comunidad garífuna, Alberth Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Róchez, Junior Juárez, su comunidad sigue a la espera de que el caso se esclarezca y que aparezcan.

La angustia sigue viva entre sus familiares y la sociedad hondureña ya que han pasado años y estas personas siguen engrosando las estadísticas.

794 personas reportadas como desaparecidas, 658 son menores de 21 años dentro de los cuales hay 341 mujeres y 317 hombres.

794 desaparecidos

El presidente del Codeh, Hugo Maldonado dijo a Proceso Digital que es de asustarse con el total de personas reportadas como desaparecidas, de los 794 desaparecidos 658 son menores de 21 años dentro de los cuales hay 341 mujeres y 317 hombres.

Sólo 136 personas desaparecidas son adultos entre hombres y mujeres, detalló.

Maldonado hizo un llamado a las autoridades a retomar cada caso para que sea esclarecido.

Agregó que la mayoría de los casos de los desaparecidos se quedan como historias de dolor.

Alrededor del 60% de las personas desaparecidas son víctimas de trata.

Trata de personas

Por su parte, Sua Martínez, directora del Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), dijo que alrededor del 60% de las personas desaparecidas son víctimas de trata.

Sostuvo que la investigación en estos casos está en manos del Ministerio Público, por lo que el llamado siempre es a ir más allá y dar con el paradero de los desaparecidos.

Indicó que desde el 2014 a la fecha llevan mil 080 víctimas de trata rescatadas y lo principal es reinsertarse en la sociedad.

En el 2023, dijo que se rescataron 103 víctimas de trata de personas y explotación sexual de las cuales el 90% eran niñas, niños y mujeres.

Roatán es el municipio donde se han rescatado más víctimas sumando 39 personas, posteriormente, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua y Choluteca. IR