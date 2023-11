Derogatoria de la Ley Marco, deudas del Estado y empresa privada tienen en colapso al IHSS

Tegucigalpa – El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Gaspar Rodríguez se quejó por las finanzas que impiden un mejor funcionamiento de la institución.

– “Nadie puede pedir caviar si sólo tenemos para frijoles y tortillas”, comparó.

– Se requiere mejorar las aportaciones cuando las personas son trabajadores activos para que no lleguen a una jubilación con cantidades miserables, dijo el galeno.

Citó que la derogación de la Ley Marco de Protección Social en octubre de 2022 ha provocado problemas al IHSS en lo referente al ingreso de dinero a las arcas de la institución.

Para el caso, el 3 % de dinero que provenía del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) ya no ingresa y eso era referente a que cuando las personas ganaban más entonces tributaban más al Seguro Social.

Mencionó que existe una deuda histórica por parte del Estado de Honduras, quien como garante de la seguridad social debe aportar el 0.05 % sobre un salario mínimo de todos los trabajadores del país (universabilidad de los trabajadores) y eso no ocurre desde diciembre de 2021.

El IHSS operó en 2022 con 1 mil 600 millones de lempiras menos y en 2023 con 2 mil 600 menos, por lo que “difícilmente se puede pensar en mejorar los servicios de salud con estos déficits”.

El doctor Rodríguez englobó que el Estado debe 6 mil 300 millones de lempiras en total al IHSS y de su lado la empresa privada por el orden de 8 mil millones.

“La pregunta que nos hacemos: ¿vamos a sobrevivir von poco dinero? y además del recorte presupuestario que tenemos para 2024 es tremendo también, tenemos un techo presupuestario de 18.3 mil millones, no es suficiente necesitamos 21 mil millones, pero claro que si se no mejoran las aportaciones al Seguro Social, difícilmente vamos a decir, vamos a gastar esto cuando no disponemos de ello”, apuntó. JS