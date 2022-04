Derogadas las ZEDEs

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó, la noche de este miércoles, la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs).

– Con la derogación de las ZEDEs se le devuelve la soberanía al país, coincidieron los parlamentarios.

– El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, sugirió proteger a los diputados que votaron por la derogación de las ZEDEs para que no fueron objeto de demandas en el futuro, sin embargo no fue aceptada su solicitud por la comisión de dictamen.

Previo a la discusión de los proyectos que dieron el tiro de gracia a las ZEDEs, hubo una exposición por parte del Comisionado Presidencial contra las ZEDEs, Fernando García, quien manifestó que “la soberanía nacional no es negociable, los Derechos Humanos no son negociables, por eso estamos aquí mirándonos de frente, sin antifaces, sin mascarillas, porque decimos la verdad documentada debidamente”.

Acentuó que “cuando todos los sectores se han pronunciado en contra de las ZEDEs ¿Vamos a permitir que esta figura aberrante desde el punto de vista jurídico, político, social y cultural se siga manteniendo en el país? ¡No es posible!”.

El Comisionado Presidencial contra las ZEDEs, Fernando García.

Para derogar las Zonas Especiales de Desarrollo se aprobaron dos proyectos relacionados a este polémico decreto.

Todas las bancadas representadas en el Poder Legislativo apoyaron la derogatoria de las ZEDES luego de prolongados discursos de los representantes de los partidos políticos que componen este poder del Estado.

Uno de los decretos derogó cualquier ley primaria o secundaria, ley orgánica o reformas que, al carecer de validez y legalidad constitucional, esté relacionado con la creación o regulación de las ZEDEs aprobadas por el Congreso Nacional el 12 de junio de 2013.

“Ningún Poder del Estado, tiene la facultad de modificar los artículos pétreos de la Constitucional de la República que afecten la forma de gobierno o el territorio nacional, y el Poder Judicial no tenía la competencia de dar una sentencia a favor de las ZEDEs”, rezaba una de las partes torales del proyecto.

Los proyectos de derogación fueron presentados por el presidente del CN, Luis Redondo.

Los artículos pétreos solo se pueden reformar vía artículo 5, consulta a los ciudadanos en un referéndum y el plebiscito, o vía Asamblea Nacional Constituyente, se invocó.

“Este Congreso Nacional no permitirá que se violente la Constitución, la soberanía del pueblo, la forma de gobierno ni el territorio hondureño”, agregó el presidente Luis Redondo.

Tras derogar la reforma constitucional que le daba vida a las ZEDEs, toda ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada en favor de las Zonas de Empleo, carecen de validez jurídica.

El próximo paso para la derogación completa, será la ratificación en la próxima legislatura del año 2023, posteriormente su sanción y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Antecedentes

El 23 de enero del 2013 el Poder Legislativo aprobó reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, aprobación que fue ratificada el 30 de enero del 2013, creando las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), con ello violentando, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado.

La ilegalidad se realizó mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, originando este régimen de ZEDEs e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Así también alterando y modificando con estas zonas (ZEDEs) el sistema de administración de justicia, permitiendo que sea suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países. Poder, que solo es propio y exclusivo en Honduras del Poder Judicial. En definitiva, también alterando, violentando y modificando gravemente nuestra forma de gobierno.

El apoyo para derogar las ZEDEs fue unámine.

Voces parlamentarias

Por el departamento de Comayagua, el congresista Yahvé Sabillón, agregó que “el 20 de abril de 2022 será una fecha que quedará marcada en la historia de nuestro país porque el pueblo nos delegó la responsabilidad de devolver el Estado de Derecho. La patria no se vende, no se alquila, no se presta, exclamó.

El diputado Tomás Ramírez, expresó: “Hoy estamos rescatando los 112 mil 492 kilómetros cuadrados de la nación. Nos unimos para sacar este país de la narcodictadura que había gobernado y que había vendido la soberanía nacional”.

De su lado, el congresista Mauricio Villeda mencionó que «aquí se intentó vender la República, se intentó vender la patria pero no lo lograron. Quiero decirle, Presidente Luis Redondo, sus proyectos nos unen como hondureños, despiertan patriotismo».

Mientras, el legislador Rafael Sarmiento expresó que «como bancada de Libre, fijamos nuestro posicionamiento histórico cumpliéndole a la Patria, cumpliendo una promesa en los primeros 100 días de Gobierno. La derogación de las ZEDEs». JS