(VIDEO) Ante el MP denuncian por acoso a delegado del despacho del Designado Presidencial

Tegucigalpa – Una mujer interpuso una denuncia en el Ministerio Público por acoso sexual y laboral en contra de Moisés Ulloa, quien es delegado en materia anticorrupción e impunidad del despacho del designado presidencial, Salvador Nasralla.

La denunciante se identificó como Karen Rodríguez, quien fue directora del programa del despacho de Nasralla.

Confirmó que ya interpuso la denuncia ante el ente acusador y que le mandó la notificación al designado presidencial, debido que éste se encuentra fuera del país.

En un video difundido públicamente, Rodríguez relató que ella empezó trabajando con el designado presidencial, Salvador Nasralla, por ideales para buscar proyectos que fueran beneficiosos para el país.

“Sé que hay muchas mujeres que no tienen esa misma suerte, que no se pueden regresar mañana a trabajar a otro lado, y tienen que aguantar esas situaciones de abuso únicamente porque no respetan su trabajo”, declaró.

Rodríguez denunció que Moisés Ulloa inició acosándola sexualmente desde que él empezó a laborar como coordinador del despacho a partir de junio de este año.

Confirmó que la prueba que posee son los mensajes que ha recibido en horas de la madrugada en la que le pide que le envíe fotos intimas de su cuerpo y solicitudes para irse de viaje juntos.

No obstante, señaló que el acoso sexual finalizó hace un mes cuando intentó insinuársele físicamente, pero que ella se opuso.

Sin embargo, expresó que debido a ese incidente, Ulloa empezó a acosarla laboralmente como a sus compañeros de trabajo intimidándoles demandando apoyo y lealtad.

“No es justo que esta persona se tome atribuciones de humillar e intimidar a las personas solo porque son sus subalternos”, reclamó la mujer.

Dijo que las pruebas que fue víctima de acoso laboral son los testimonios de sus compañeros de trabajo, pero teme que Ulloa los intimide para que no declaren a su favor.

“En este momento que yo no estoy en la oficina, él utiliza su poder para intimidar a las cuatro personas que están en su oficina amenazándolos con dejarlos sin trabajo para que yo no tenga testigos”, exteriorizó.

Confirmó que fue despedida hace unos días en horas de la noche y anhela que el designado presidencial tome cartas en el asunto cuando regrese de su viaje.

“Yo no ando buscando una justicia que si me da o no, si Ulloa está preso o no, no sé cuáles serán las repercusiones, lo que ando buscando es que este tipo de casos salgan a la luz y que no nos podemos quedar calladas”, concluyó. AG