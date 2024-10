Denuncian amenazas y persecución contra miembros del Movimiento Ambientalista del Sur

Tegucigalpa – Diversas organizaciones de la zona sur de Honduras “contra la gran terminal del pacifico” llegaron hasta las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en Tegucigalpa, para denunciar y exigir el respeto de los defensores de los derechos humanos víctimas de severas campañas de desprestigio, amenazas y persecución que ponen en riesgo su integridad física y sus vidas.

A través de un comunicado, lamentan las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo contra los distintos sectores que se mantienen en la lucha y cuestionan el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Frente Triunfeño y el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida).

A 72 días de la toma de la alcaldía de Choluteca, las organizaciones de la Zona Sur de Honduras contra la gran terminal del Pacifico que integran, mercados, transportistas, MASSVIDA, Frente Triunfeño, Red de Abogados Defensores de Derechos Humanos del Sur, hacen un urgente y enérgico llamado para que se le ponga fin al conflicto.

COMUNICADO

Las distintas organizaciones en resistencia en la Zona Sur de Honduras, contra la gran terminal del Pacifico; a partir de las últimas orientaciones que va tomando la crisis en nuestra región y sin que las autoridades hagan algo al respecto damos a conocer lo siguiente:



1. El Punto de partida para el descontento de la sociedad del Sur de Honduras es la concesión que se otorgó por parte de esta corporación municipal de Choluteca, de manera fraudulenta, sin los mecanismos de consulta o socialización, según el decreto legislativo 91-2017, al Grupo “FLEFIL”, quien desapareció y en el transcurso del tiempo se le traspaso al grupo “W” y que finalmente aparece “COCSUR” representada por cuatro transportistas usurpando derechos de un 90% del transporte.



2. Cuestionamos el comunicado difundido por la señora Belinda Pavón quien sin ninguna certeza plantea una serie de mentiras sin argumentos para el debate, difamando a los comerciantes organizados, tildándoles de vándalos, delincuentes, encapuchados con machetes, entre otros señalamientos; y que, desde luego, sabemos que ella no representa a los transportistas de los distintos corredores de Valle, El Paraíso y Choluteca.



3. A 72 días de la toma de la alcaldía de Choluteca, lamentamos que una corporación municipal dirigida por el alcalde Quintín Javier Soriano, hasta hoy no manifiesta indicios de buscar una solución al conflicto en el que nos encontramos actualmente, y que, por el contrario, promueve la confrontación desde su afán proselitista y demagógico.



4. Cuestionamos a las siguientes instituciones: Ministerio Público, Fiscalía General, Dirección Policial de Investigación (DPI), Corte Suprema de Justicia. Estas han demorado iniciar con el proceso de investigación contra Quintín Soriano Pérez y su corporación municipal por los actos de corrupción a pesar de las múltiples denuncias que se han presentado por los distintos sectores.



5. Lamentamos las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo contra los distintos sectores en lucha por el conflicto ya mencionado y la institucionalidad en relación al caso, como ser: Secretaría de Derechos Humanos, Dirección General de Protección, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sin cumplir los acuerdos antes firmados por el Frente Triunfeño y el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida).



6. Llamamos la atención de los organismos nacionales e internacionales para exigir el respeto de los defensores de Derechos humanos, quienes sufren severas campañas de desprestigio, amenazas, persecución por diferentes medios, como lo es el caso del MASSVida.



7. Al Instituto Hondureño del Transporte IHTT, le exigimos abstenerse a desarrollar actividades en las instalaciones de la Gran Terminal del Pacifico, puesto que para ello cuentan con amplias instalaciones estatales las cuales deben mostrar su independencia.



8. Es urgente ponerle fin a este conflicto de manera enérgica; por lo tanto, según las disposiciones de la dirigencia de los sectores que sostienen la toma de la alcaldía, damos apertura a cualquier ente investigativo que puedan ingresar a las oficinas de la alcaldía municipal para las investigaciones sobre esta concesión y la comisión de otros delitos.



9. Declaramos que no estamos en contra de la inversión que genere desarrollo, sin embargo, anhelamos procedimientos enmarcado en la ley, la justicia, respeto al pueblo y sus derechos.



10. Señora Presidenta, demandamos coherencia con su slogan; “No olvidar que somos resistencia”, ya que los pueblos que se manifiestan en las calles, es reclamando sus promesas de hacer justicia.



Dado en la Ciudad de Choluteca, Choluteca a los 22 días del mes de octubre 2024