Del Ejecutivo llamaron a 7 diputados ofreciéndoles dinero a cambio de votos para elección de la CSJ

Tegucigalpa – Mario Pérez, diputado del Partido Nacional (PN) reveló este jueves que desde el Poder Ejecutivo llamaron al menos a siete diputados de su bancada para ofrecerles dinero a cambio de apoyar las propuestas oficialistas en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pérez dijo a la cadena radial América Multimedios que consultó al jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano ¿si eso era cierto o se trataba de un chisme? “y me dijo que era verdad en serio, que a siete diputados nacionalistas ya los llamaron ofreciéndoles billete”.

En ese sentido, explicó que la propuesta es para que voten por una nómina que propondría el partido en el poder “creo que si Tomás Zambrano, es llamado para exponer esto ante otros órganos del Estado, debe de hacerlo porque este es un tema muy delicado”.

Agregó que la información la hicieron llegar los diputados al jefe de bancada “ellos dijeron que les están ofreciendo tilín, tilín, billete(…) todos queremos elegir una CSJ con lo que establece la Constitución de la República”.

A lo anterior el congresista añadió que con estas actitudes están viciando, manchando y enlodando el proceso.

El legislador por el departamento de Santa Bárbara, advirtio que no permitirán que esa práctica se lleve a cabo y se denunciará públicamente cuantas veces sea necesario, además asegura que la bancada nacionalista está unida en este tema y así se mantendrán.

Sin embargo, alertó que “el diputado que se de vuelta en este tema, va a tener serias consecuencias, desde las más extremas que puedan haber, aquí, la bancada está firme y no vamos a permitir que nadie vote en otra línea que no sea la línea de los 43 parlamentarios”, dijo.

Finalmente advirtió que el diputado que no siga la línea, será sancionado y que “la expulsión sería el castigo más leve que podría haber, yo tenía un montón de compañeros en la escuela que los expulsaban y no se componían, seguían siendo pícaros, no se componen, vamos a ser más duros y más extremos”. JP