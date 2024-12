Defensa de Matta Waldurraga niega vinculación en reunión que menciona Carlos Zelaya

Tegucigalpa – En respuesta a recientes declaraciones del diputado Carlos Zelaya, quien mencionó la presencia de Juan Ramón Matta Waldurraga en una reunión de hace 11 años, el abogado Marlon Duarte, salió en defensa de su cliente, negando cualquier vínculo con dicho hecho.

Duarte destacó que Matta Waldurraga, quien se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2017 tomando un avión desde Bogotá, Colombia, a Estados Unidos y fue liberado en 2019 y no enfrenta ningún cargo adicional tras su liberación en 2020.

«Si hubiese habido algún reproche por parte de Estados Unidos, lo habrían detenido automáticamente al salir de prisión», afirmó el abogado, subrayando la falta de interés de las cortes estadounidenses en procesar a Matta Waldurraga por cualquier hecho posterior a 2010.

El abogado también explicó que cuando una persona es liberada de una corte federal en Estados Unidos, se notifica a las autoridades pertinentes para determinar si hay interés en su detención, ya sea por otro país o por las propias cortes estadounidenses. En el caso de Matta Waldurraga, no se emitió ninguna orden de arresto adicional, lo que, según Duarte, refuerza la inocencia de su cliente en relación con los hechos mencionados.

Estas declaraciones surgen en medio de una controversia en torno a la participación de Matta Waldurraga en una reunión que, según Zelaya, tuvo lugar hace más de una década. No obstante, Duarte enfatizó que su cliente no se siente aludido por estas afirmaciones, insistiendo en que Matta Waldurraga no tiene cuentas pendientes con las autoridades estadounidenses.LB