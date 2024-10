Declaraciones del arzobispo de SPS es cumplir el mismo papel del pastor Roy Santos, responde Gilberto Ríos

Tegucigalpa – El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, está cumpliendo el papel de ser el heraldo de los intereses de la capital transnacional, manifestó este lunes el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos.

El dirigente de Libre reaccionó a las declaraciones del obispo Lenihan de que el socialismo como forma de gobierno no funciona porque ha fracasado.

“Me parece que el arzobispo de San Pedro Sula está cumpliendo el mismo papel que hace el pastor Roy Santos de ser el heraldo de los intereses del capital transnacional”, dijo Ríos a la emisora Radio América.

Señaló que el discurso de incluir a Cuba y Venezuela como ejemplos del modelo de socialismo es parte de una opinión sin criterio que no ayuda al gobierno a mejorar ni entender estos posicionamientos políticos.

Ríos supuso que estas declaraciones mostrarían que el arzobispo de San Pedro Sula defiende el neoliberalismo.

En estos casos particulares hay que tomar atención a que intereses responde, no obstante, afirmó que este gobierno garantiza la libertad de expresión.

El dirigente de Libre aclaró que no se puede comparar la situación de Nicaragua con la de Honduras, recordando que en la crisis política del 2009 en el segundo país, la Iglesia Católica mantuvo un posicionamiento conservador.

Mientras que en Nicaragua, la Iglesia Católica se prestó para atentar contra vidas humanas y utilizaron iglesias para resguardar armas, agregó.

“Esperamos nunca llegar a esos extremos porque no tenemos la misma sociedad, los hondureños siempre han sabido resolver sus problemas sin llegar a una conflictividad social como en el resto de Centroamérica”, destacó.

Ríos definió que la opinión del obispo es particular y que no representa el pensamiento político de la mayoría de los católicos.

No veo ninguna vinculación de este arzobispo con el Partido Nacional, me parece una opinión independiente y no habría mayor problema escucharlo, consideró.

No obstante, advirtió que si el obispo quiere seguir opinando de político debe estar dispuesto a recibir críticas y que se busque a que intereses responde.

Por otro lado, también se refirió a una reunión que sostendría en Washington DC, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Mencionó que el CNA recibe financiamiento de Estados Unidos y que la reunión de Castellanos con la vicepresidenta de EEUU es como que una jefa se congregue con una empleada.

Subrayó que espera los resultados de la reunión entre las dos para poder emitir una opinión.

“No creo que con los niveles de información que maneja Kamala Harris, no creo que Gabriela Castellanos le vaya a decir algo nuevo”, opinó. AG