Declaraciones de Yani son desafortunadas como Pilatos, responde diputado Umaña a fallo de la CSJ sobre amnistía política

Tegucigalpa – Las declaraciones del presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, de echarle la responsabilidad a la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) de la aprobación de la Amnistía Política son desafortunadas y de Poncio Pilatos.

Así lo manifestó este miércoles el diputado Carlos Umaña, quien también es jefe de la bancada del PSH en el Congreso Nacional.

“Considero desafortunada las declaraciones del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal porque eso es como Poncio Pilato, me lavo las manos, esto no fue así ya que si hubo bastantes diputados del Partido Liberal que estaban en la sesión en ese momento”, declaró Umaña a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Recordó que cuando se aprobó el decreto de Amnistía en el Congreso Nacional, había diputados liberales en esa sesión, solo que ahora se desligan, y no había en ese instante el mecanismo de votación y buscan lavarse las manos.

Umaña indicó que la determinación de la bancada del PSH en ese momento fue por mayoría de aprobar el decreto de Amnistía argumentando que consideraron que se tenía que hacer justicia a personas que fueron criminalizados por delitos que fueron inventados durante la época post Golpe de Estado.

Afirmó que la bancada del PSH analizó las situaciones que ocurrieron en el Golpe de Estado y las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar la amnistía.

No obstante, señaló que la bancada del PSH impuso en el decreto “dos candados” para que las personas relacionadas con delitos de corrupción no pudieran recurrir al decreto 04-2022 y los jueces no se extralimitaran en sus funciones.

Sin embargo, lamentó que hubo jueces que interpretaron la ley para otorgar cartas de libertad.

“Los legisladores cumplimos, dejamos los candados y que pudieran salir las personas que fueron criminalizados por el Golpe de Estado, pero fueron los jueces de la Corte Suprema de Juan Orlando (Hernández) y del Partido Liberal que sacaron gente incorrectamente de la cárcel”, increpó.

Umaña lamentó que ahora venga diputados de partidos políticos que no tienen autoridad moral a cuestionarlos por una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sobre la resolución que tomó la CSJ de dejar la constitucionalidad la amnistía política, contestó que está en su derecho de ejercer una sentencia. AG