“Decisión final de romper la alianza la tiene Xiomara, ella es la presidenta”: Salvador Nasralla

Tegucigalpa – La decisión final sobre romper la unidad de la alianza la toma Xiomara Castro, porque ella es la presidente, no dejaré de ser designado presidencial porque fue el pueblo el que me eligió a través de esa alianza, dijo este sábado Salvador Nasralla.

El asesor presidencial y esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, consideró que ya se “rompió” la alianza entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Cualquiera que haya redactado esa ruptura entre Libre y el PSH, debe primero escuchar las voces de Xiomara, Salvador y el mismo Manuel Zelaya, no es solo por decir”, señaló.

Agregó que el PSH no tiene ninguna posición dentro del gobierno.

Sostuvo que dentro de la alianza el PSH escogía al presidente del Congreso Nacional y eso ellos lo sabían.

“Yo les ayude a llegar hasta donde están porque solo tenían 500 mil seguidores y la alianza hizo que llegaran a la presidencia más los antiJOH”, aseguró.

Señaló que por ser designado presidencial no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hacen, yo voy a denunciar siempre lo que sucede al pueblo, “señores, medios de comunicación, les van a coartar su libertad de decir lo que pasa con el PCM que recién aprobaron… no convienen las mesas ciudadanas y porque diga yo estas cosas no me quieren no me importa, tampoco voy a renunciar porque fui electo por el pueblo”, apuntó.

