Debe mejorar el clima de inversión para que haya empleo, no queremos que la gente siga emigrando: embajadora Dogu  

Tegucigalpa – Si no hay inversión no hay empleo e influye a que los hondureños emprenden en una ruta migratoria, señaló este miércoles la embajada de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.

Subrayó que si se mejora las condiciones de inversión en el país, repercutirá en el número de empleos y no obligará a los hondureños emprender hacia EEUU en búsqueda de oportunidades.

“Si no hay empleo, las personas deciden salir en esta ruta peligrosa y no queremos ver saliendo más gente de este país”, dijo a periodistas.

La diplomática estadounidense asistió a un evento para apoyar al sector agrícola hondureño en un programa enfocado en los suelos de Honduras.

Con suelos saludables, podemos tener un impacto grande en la producción en cuanto a calidad y cantidad, puntualizó.

Anunció que la inversión para el sector agrícola hondureño es de 12 millones de dólares.

Por otro lado, destacó la importancia de tener un clima de inversión fuerte para los empresarios, admitiendo que en el país debe mejorarse las condiciones.

Señaló que es decisión de las empresas estadounidenses si desean invertir en Honduras, y que no tiene ningún control sobre esto, pero aseguró que sostendrá una conversación con estas.

“Si no hay inversión no hay crecimiento económico, sin crecimiento económica no hay más empleo para las personas”, analizó.

Consultado por la parálisis en el Congreso Nacional, dijo que hay tiempo para que los partidos políticos puedan hacer negociaciones y llegar a un punto de acuerdo.

Remarcó que la tercera legislatura del Congreso Nacional inicia el jueves 25 de enero.

Es importante para el Congreso Nacional que las decisiones sean en beneficio del pueblo, finiquitó. AG