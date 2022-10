Debate por legalidad de junta directiva del CN involucra a la Nominadora

Tegucigalpa – La legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, tocó a los miembros de la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Hace unos días la Conferencia Episcopal pidió a la Sala de lo Constitucional de la CSJ que se pronuncie sobre la legitimidad de la directiva del Poder Legislativo.

– REDH pide al Legislativo y a los partidos políticos que no interfieran en el trabajo de la Junta Nominadora.

– Secretario del Congreso, Carlos Zelaya reveló que tienen listo documento que demuestra legalidad de junta directiva.

El integrante de la Junta Nominadora (JN), Olban Valladares, externó algunos temores en función de los intereses del país. “Se debe de legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional, comparto la opinión de la Conferencia Episcopal está en lo correcto a pesar de que se atrevan a decir que está equivocada», aseveró.

Valladares, que es uno de los siete miembros propietarios de la JN, vertió sus opiniones luego de una comparecencia de ese cuerpo encargado de seleccionar a los aspirantes a integral el próximo pleno del Supremo hondureño.

Apuntó que “Honduras está viviendo una situación muy delicada porque podría perder las ayudas internacionales, a raíz de los caprichos de no legalizar la junta directiva del CN”.

Foto de archivo cuando Luis Redondo juramentó a Olban Valladares como miembro de la Junta Nominadora.

Redondo pide a Valladares que se aparte

De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió este martes a Olban Valladares que se aparte de la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En declaraciones a periodistas que cubren el Poder Legislativo, Redondo aseveró que “don Olban (Valladares) ha expresado una opinión inapropiada, él cuando estuvo conmigo en la juramentación -de la Junta Nominadora- me llamó presidente, algo cambió en él y no es congruente”.

Acentuó que “así que lo mejor que podría pasar es que se hiciera a un lado y lo deje en alguien que no deslegitime el proceso porque deslegitimar el proceso en estos momentos es desmotivar a postulantes para que participen, este tipo de agendas no va con nosotros”.

Olban Valladares es uno de los dos representantes de la iniciativa privada en la Junta Nominadora de Aspirantes a Magistrados de la CSJ. Este ente está integrado por 14 miembros -siete propietarios y siete suplentes.

Redondo puntualizó que no existe nada que impida la llegada de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras.

La socióloga Julieta Castellanos.

Persiste duda de legitimidad de la JD

La legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, persiste en varios sectores incluso fuera del país, y no se entiende porque ni Libre ni el propio presidente del Legislativo, Luis Redondo procedieron a regularizar, dijo la socióloga Julieta Castellanos.

De acuerdo a la analista, de todos es sabido la situación y forma cómo fue electo Redondo y que el país no tiene una sola opinión sobre ese caso hay sectores que consideran que su elección se dio en unas condiciones que dejan mucha duda porque fue juramentado en una forma que no correspondía y por eso mismo no pudo prestar la promesa de ley de la presidenta Xiomara Castro, recordó.

En ese sentido, dijo que es legítima la preocupación del miembro de la Junta Nominadora, Olban Valladares, porque son diversos sectores los que mantienen la duda, así como también lo evidenció la Conferencia Episcopal de Honduras.

“En este sentido las valoraciones que ha hecho el miembro de la Junta Nominadora son válidas en el sentido de que todas estas dudas pueden tener consecuencias en el proceso de elección que se haga en el Congreso Nacional y de los 15 magistrados que en un futuro van a tomar posesión de sus cargos y es legítimo que está preocupación salga”, adicionó la exrectora de la UNAH.

Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo pide la renuncia de Olban Valladares, miembro de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/czBjCoYCj8 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 18, 2022

También cuestionó el por qué los políticos exponen el país de esa forma porque al salir de Honduras, las preguntas son las mismas sobre la legitimidad de la Junta del Congreso Nacional.

Seguidamente, expresó que nunca se entendió por qué Libre quiso mantener la Junta Directiva con dudas cuando pudieron haberla regularizado, inclusive si no querían contar con los votos del Partido Nacional, pudieron haberlo hecho con los votos del Partido Liberal y sacar adelante una junta directiva sobre la que no se tuviera duda.

“Hoy estamos en esta circunstancia y obviamente el diputado Redondo va a tener que acostumbrarse a ese tipo de cuestionamiento porque no es un cuestionamiento antojadizo, hay elementos para hacerlo”, puntualizó.

El obispo Darwin Andino.

“Si así funciona el país, vámonos”: obispo Núñez

Mientras, el obispo de Santa Rosa de Copán, monseñor Darwin Andino, fue consultado sobre la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional a lo que respondió “si así funciona el país vámonos”.

En comunión con la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), el obispo mostró su preocupación por la legalidad y legitimidad de la junta directiva del Congreso Nacional.

Hace una semana los obispos de Honduras expresaron su preocupación por la “legitimidad” o la “ilegitimidad” de la Junta Directiva del Poder Legislativo y citan el artículo 195 de la Constitución de la República el cual reza de la siguiente manera:

(El veintitrés de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. El Presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de (4) cuatro años y será el Presidente de la Comisión Permanente)

Cabe señalar que en la instalación del actual Congreso Nacional fueron elegidas dos Juntas Directivas de dicho poder del Estado, en una fue seleccionado el diputado Jorge Cálix como presidente y en otra el diputado Luis Redondo, ambas funcionaron de forma paralela hasta que acordó al interno del partido de gobierno respetar un pacto en el que se debía ceder este poder a la alianza entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Los religiosos mostraron en una reciente carta su preocupación por la legitimidad con que funciona la actual Cámara Legislativa.

El obispo Andino insistió que si el país funciona con ilegalidades entonces es mejor irse.

“No hay que temer a la verdad, hay que decir la verdad y todo en justicia sino Honduras nunca va a salir adelante con esta y otras ilegalidades”, externó.

Seguidamente dijo que se debe construir un país donde la gente no tenga que emigrar.

En este renglón enfatizó que aquí nadie emigra porque quiere ir a conocer otros ambientes, lo hace porque en el país no existe expectativa.

La Junta Nominadora de Aspirantes a Magistrados de la CSJ.

REDH pide no interferir en trabajo de JN

La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH), exhortó al Congreso Nacional y los partidos políticos a no interferir en el trabajo que realiza la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, señaló que ambos eviten deslegitimar el proceso de la Junta Nominadora como ha ocurrido en el pasado, para que realice su trabajo sin obstáculos ni presiones partidarias.

Señaló que la meta es elegir una CSJ que sea garante de un sistema de justicia que se enmarque en la aplicación de las leyes con responsabilidad, prontitud, objetividad e independencia.

Además, solicitó a los partidos políticos que se abstengan de dar declaraciones ni nombres de posibles postulantes.

La REDH advirtió que esto ocasiona que se deslegitime el proceso e influye negativamente para los profesionales del derecho y eviten participar.

Es hora que los partidos políticos demuestren coherencia entre el discurso y los hechos, remarcó la REDH en su pronunciamiento.

El secretario del CN, Carlos Zelaya.

CN tiene listo documento

Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional (CN), aseguró que ya está listo el documento que demuestra la legalidad de ese poder del Estado de Honduras.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Olancho, dijo que la junta directiva del CN es legal y está fundamentado.

“Ya está listo y esperamos que se presente pronto el documento con los argumentos legales”, agregó el parlamentario y sostiene que es una justificación apegada a la normativa legal.

Indicó que no se contrató a nadie para elaborar el documento con que el oficialismo asegura que la junta directiva es legal, desde la oposición política se cree todo lo contrario.

Dijo que para dicho informe, participaron abogados de amplio prestigio que están en el Congreso Nacional y en los próximos días podría presentarse.

Según Zelaya, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha desestimado recursos presentados contra la junta directiva y eso también es un punto a su favor. PD