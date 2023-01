De saber que no tomaría decisiones no hubiese aceptado la alianza: Nasralla

Tegucigalpa – De haber sabido que sería excluido en la toma de decisiones, no habría aceptado hacer una alianza con Xiomara Castro, manifestó el designado presidencial, Salvador Nasralla.

El designado presidencial posteó en su cuenta de Twitter varios videos de una entrevista que sostuvo con el canal END.

Comentó que las expectativas que tuvo cuando firmó la alianza con la ahora pareja presidencial, Xiomara Castro y José Manuel Zelaya Rosales, era de gobernar juntos.

Nasralla agregó que su idea era que Xiomara Castro aprovecharía sus conocimientos y la vasta experiencia en evaluación de proyectos.

“La realidad es que si yo hubiera sabido que no me iban a permitir como se acordó en tomar decisiones yo no me hubiera metido a esta alianza que le permitió a Xiomara Castro ocupar la presidencia”, dijo Nasralla.

El fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH) calificó de desilusionante su actual situación porque no ha podido meter los conocimientos para poder ayudar al pueblo.

Reveló que tiene un presupuesto de un millón de lempiras mensuales y que lo ha invertido en educación como la reparación de escuelas, regalar becas, transportar alimentos a lugares remotos y conseguir donaciones internacionales.

No obstante, sostuvo que él no fue electo para realizar estas labores. Afirmó que él habría hecho más cosas si tuviera la facultad en la toma de decisiones.

El designado presidencial externó que quien toma las decisiones en el gobierno es el asesor presidencial Mel Zelaya.

Criticó que Mel Zelaya tome decisiones con un sesgo político que tiene detenido muchas inversiones.

El también expresidenciable prometió que seguirá aspirando a la presidencia de la república, pero que no volvería hacer una alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre) diciendo que no cumple con lo firmado

“Con alguien que no tiene palabra y tampoco tiene una firma no se puede ensartar dos veces, no volvería hacer una alianza con Libre”, garantizó.

Analizó que el gobierno está enfocado e invierte gran parte de su tiempo en el asunto ideológico y en recibir instrucciones de otros países que tienen instaurado el socialismo.

Sin embargo, expresó que él conoce las consecuencias que ha sufrido la población en países donde se ha instaurado el socialismo refiriéndose a su época en Chile en la década de los 70 donde observó una escasez de varios productos alimenticios.

Sin embargo, destacó que los logros de este gobierno han sido la derogación de la Ley de Secretos y de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).

Consultado sobre su relación con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Nasralla contestó que tiene una buena relación pero que el diputado se desvió de la línea del PSH.

“Desgraciadamente se desvió de nuestra línea, una vez que fue investido como presidente del Congreso, él responde a las órdenes de Mel Zelaya, probablemente no se da cuenta o no aguanta la presión”, opinó. AG