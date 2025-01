De no haber elecciones habrá una Asamblea Nacional Constituyente: Andrés Pavón

Tegucigalpa – A criterio del exembajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón si este 2025 no hay elecciones en el país, todo se encamina a una Asamblea Nacional Constituyente.

– Hay defensores de DDHH que disfrutan con causarle el dolor de las víctimas al victimario, cuestionó.

“Me parece que una Asamblea Nacional Constituyente puede ser consensuada entre todos los actores políticos, que por ahora los nacionalistas y los liberales niegan esa posibilidad, pero estas estructuras de poder pueden llegar a acuerdos”, dijo en entrevista LIVE con Proceso Digital.

Recordó que la Constituyente es uno de los temas de la campaña electoral de Libre. “Yo no le temo a una Constituyente y tampoco me va a coger por sorpresa”, caviló.

Andrés Pavón, presidente del Partido Faper.

Confesó que los 8 años y 3 meses que estuvo en la Embajada en Cuba fueron muy aleccionadores, en vista que en La Habana confluyen 166 delegaciones diplomáticas, lo que le permitió compartir con funcionarios de muchos países.

“Hice muy proyección con el mundo de la cultura, también con gente dedicada a la producción agrícola. Uno puede estar ahí en Cuba y nunca termina de comprender cómo funciona esa economía”, reflexionó.

En torno a la Ley de Cielos Abiertos entre Honduras y Cuba que fue introducida hace unos meses en el Congreso Nacional, refirió que se disparan las alarmas porque muchos creen que se podría utilizar para que altos funcionarios de naciones calificadas como terroristas utilicen esos permisos para moverse, pero son aspectos en materia de defensa que no dejan de preocupar, aunque no creo que Cuba se preste para este tipo de situaciones.

Reveló que como personaje de la política hondureña ha tenido la suerte de tener buenas relaciones con los últimos presidentes desde Carlos Roberto Reina hasta Juan Orlando Hernández, con la actual mandataria Xiomara Castro no tiene ningún tipo de comunicación.

“Sí, me he comunicado con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, mantenemos algún vínculo de naturaleza amistosa y con algunos de sus ministros con los que fuimos amigos, es probable que sea en este gobierno que no pueda visitar el Altar Q por varios factores: por competencias ideológicas por ser parte de una izquierda más objetiva y comprometida con convivencia pacífica, eso nos vuelve más diferentes en cuanto a métodos”, describió.

Acusación a Romeo Vásquez

Mencionó que pensó que nunca se acusaría a los responsables del golpe de Estado de 2009, sin embargo lo toma por sorpresa que haya sido en año electoral.

Apuntó que ha escuchado a defensores de derechos humanos que manejan la figura penal de delitos de lesa humanidad (graves violaciones a DDHH) que no son referidos en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, aunque durante el proceso se agregarán testigos y documentos que generen la fuerza y la presión para incorporar la figura jurídica anteriormente descrita en la modalidad interna.

Pavón señaló que ojalá detrás de la acusación contra los tres generales de las FFAA, no vaya implícito un mensaje para mantener atemorizada a la oposición política.

No dudo en creer que el Acuerdo de Cartagena beneficie al expresidente interino Roberto Micheletti y no así a Romeo Vásquez y la junta de comandantes de las FFAA. “En este caso pagará la gente intermedia, es decir del general Vásquez para abajo.

Caviló que hay –incluso– defensores de derechos humanos que disfrutan con causarle el dolor de las víctimas al victimario y se olvidan que somos intermediarios entre la víctima y el poder. Ya el general fue exhibido enchachado y algunos han de estar disfrutando, si ese es el fin es un calvario corto, pero si logran que el juez enrumbe el juicio a los delitos de lesa humanidad es casi seguro que la peregrinación de los tres generales será larga.

El exembajador en Cuba en la redacción de Proceso Digital.

Cofadeh y Secretaría de DDHH

En otro apartado, Andrés Pavón cuestionó el rol protagónico del Comité de Familiares de los Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), en vista que su cabeza –Bertha Oliva– es miembro del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) y mantiene compromiso con el actual gobierno de la familia Zelaya Castro. “No se puede saludar con dos sombreros: el de moral y el de la política, creo que algunos no han de estar conformes con el papel de la señora Bertha Oliva”, dijo.

Calificó como positivo el decreto que elaboró el Cofadeh para resarcir los daños a las familias de los desaparecidos en la década de 1980 y las víctimas del golpe de Estado de 2009.

Mientras, sobre la Secretaría de Derechos Humanos, analizó que la politización de esta oficina genera muchas dudas luego de ver a sus principales funcionarios vertiendo declaraciones alejadas de su papel en la defensa de los DDHH.

Dijo que se repiten patrones históricos en el asesinato de líderes ambientalistas como Carlos Escaleras, Janneth Kawas y Juan López, en cada uno de estos casos sus asesinos intelectuales no están detenidos.

“Ahora esta secretaría están aplaudiendo la impunidad de este caso (Juan López), no han generado mayores presiones y han guardado total silencio. Además, le están quitando las medidas cautelares a varios defensores de derechos humanos y lo hacen con saña, asumen un rol de enemigos”, reprochó.

Puntualizó que el instituto político que creó –el Faper– sigue luchando para revertir la decisión de los órganos electorales de eliminarle la personería jurídica. JS

A continuación, la entrevista completa: