De nada servirá reformar el Código Penal si no hay voluntad en brindar seguridad, critica Santos Orellana

Tegucigalpa – El exoficial de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, cuestionó que las reformas al Código Penal no servirán si no hay voluntad política en brindar respuestas en materia de seguridad.

“De qué nos sirve seguir reformando el Código Penal o buscar más presupuesto cuando ha quedado en ridículo cada una de estas acciones que han tomado desde el gobierno para buscar una respuesta de seguridad”, declaró Orellana.

Lamentó que los hondureños tengan que vivir, transitar, experimentar y sufrir diariamente el abandono de las autoridades y la inseguridad ciudadana.

Orellana enfatizó que si el gobierno central tuviera voluntad de enfocar y buscar las mejores personas con principios y temerosos de Dios, daría una respuesta diferente en seguridad.

No podemos continuar con las mismas mañas del pasado que es reformar el Código Penal y de aumentar el presupuesto de una institución, argumentando que solo conlleva a un deterioro lamentable de la seguridad.

Incluso condenó que cuando suceden tragedias en el ámbito de matanzas, las autoridades de seguridad solo brinden la respuesta de pelea del territorio.

En el país no hay ningún ente que nos garantice la investigación y la inteligencia, remarcó.

Mientras no haya voluntad política ni hombres con principios no vamos a encontrar una respuesta diferente y no vamos a progresar, concluyó. AG