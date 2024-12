De Jong tras marcar el gol 11.000: «Está bien que, cuando marque, sea un gol histórico»

Barcelona – El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, que este sábado marcó ante el Getafe (4-0) el gol 11.000 en la historia del equipo azulgrana, se mostró feliz por la efeméride y la victoria.

«Me lo han dicho al final del partido (lo del tanto 11.000) y está bien que, cuando meta un gol, que sea histórico», manifestó sonriente a los micrófonos de Movistar+.

El centrocampista neerlandés, autor del 3-0, explicó que la clave del triunfo de su equipo fue leer la defensa adelantada del conjunto madrileño.

«Ellos querían apretarnos alto y, muchas veces, dejaban uno contra uno también. Teníamos bastante espacio detrás de la defensa y había que aprovecharlo para gener ocasiones», apuntó.

Pese a todo, De Jong se mostró autocrítico, porque no pudo filtrar a sus compañeros todos los pases que hubiera querido: «No ha sido mi mejor día en los pases. Creo que no he estado bien con la pelota».

Tras el buen juego y la contundente victoria, el centrocampista del Barcelona considera que, el equipo todavía no debe dar LaLiga por perdida.

«Tenemos que pelear hasta el final. No depende de nosotros ahora, pero tenemos que seguir ganando partidos y ya veremos hasta donde podemos llegar», concluyó. JS