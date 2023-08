De elegir una buena Fiscalía depende lucha contra la corrupción: cardenal Rodríguez Maradiaga

Tegucigalpa- El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, se pronunció en cuanto al tema de la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto e hizo un llamado a las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo.

El líder de la iglesia católica destacó que la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), es un paso trascendente para el país porque “de una buena fiscalía depende también una buena lucha contra la corrupción”.

Remarcó que el tema de elegir al Fiscal General y Adjunto, es clamor público y que ojalá se puedan escoger los mejores candidatos y que no se piense simplemente en que se elijan personas que en lugar de descubrir sirvan para encubrir.

“Creo que Honduras merece y necesita caminar contra la corrupción”, reiteró.

Seguidamente, resaltó que hay personas que en un determinado cargo se vuelven miope y ya no miran hacia el futuro, pero hay que pensar que “las acciones de los actuales dirían yo políticos pues no serán eternos y tendrán también que ser juzgados por la historia y ojalá que no por la Constitución o por las leyes”.

Aquí en el clima que estamos en nuestra Honduras a todo le damos carácter de a favor o en contra, yo no estoy ni a favor ni en contra estoy pro de una Honduras mejor, enfatizó.

Finalmente, el cardenal enfatizó que” no dejemos que esto se vuelva simplemente gritos que sepamos orar para que el Señor toque los corazones y quienes tienen que elegir, elijan a conciencia y a los mejores.LB