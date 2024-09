David Chávez anuncia será imputado por ofensas a la presidenta Castro

Tegucigalpa – El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez Madison, informó este lunes que fue imputado por seis delitos por el Ministerio Público en perjuicio de la presidenta Xiomara Castro.

– Predijo que sólo irá preso por dos años porque “lo sacarán” sus compañeros Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas y Mario Pérez.

– Dijo que tuvo que sacar del país a su familia por su seguridad y responsabilizó al Estado si algo le ocurre.

Contó en conferencia de prensa que el origen de la imputación fue por supuestos ataques misóginos que él realizó durante la campaña electoral de 2021.

En ese sentido, el Partido Libertad y Refundación (Libre) interpuso la denuncia en ese año en contra del Partido Nacional en el Ministerio Público.

No obstante, confirmó que la denuncia fue traspasada a su persona en vista que la abogada Doris Madrid era la representante legal del Partido Nacional.

El presidente del CCPN, David Chávez.

Chávez Madison confirmó que los delitos por los que fue imputado son: incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injurias y calumnias en perjuicio de Xiomara Castro.

El presidente del Partido Nacional lamentó que se declarara sin lugar el recurso de apelación que interpuso a su favor la abogada Doris Madrid.

Agregó que esta denuncia lo deja sin defensa señalando que deniegan que la abogada Doris Madrid sea su defensa en base que ella es la apoderada legal del Partido Nacional.

“Libre con este tipo de actuaciones quiere meter preso al presidente del Partido Nacional, sino que de acuerdo a los seis delitos imputados me inhabilitan de cualquier cargo de elección popular y hacer manifestaciones de índole política”, cuestionó.

Me están denunciando por una manta que apareció en una marcha y que yo no puedo controlar lo que hace la gente en las marchas, no es posible que por una manta me quieran meter preso y me quieran inhabilitar imputándome seis delitos, externó.

Negó que le haya faltado el respeto a Xiomara Castro, aclaró que lo que tiene con ella es fuertes diferencias y reconoció que ha entrado en debates acalorados con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, pero que nunca ha cruzado la línea.

Chávez Madison reveló que el 80 % de las personas que asisten a las manifestaciones en las calles son del Partido Nacional.

“Hoy pueden empezar con David Chávez, después pueden seguir cualquiera de los líderes del Partido Nacional, después puede ir por Salvador Nasralla y posteriormente toda oposición”, advirtió.

Aunque predijo que él sólo irá preso por dos años porque la población le quitará el mandato a Libre y quedará en libertad. “En dos años me va a sacar Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas y Mario Pérez”.

Prometió que él no invertirá dinero en abogados defensores, sino que esos recursos los destinarán a favor de los niños con cáncer, y que el Estado le asigne un defensor público.

Por otro lado, confirmó que tuvo que sacar a su familia del país por la inseguridad, hoy tengo que hablar con ellos por videollamada por la incapacidad del gobierno de manejar la seguridad.

Lamentó que haya recibido amenazas a muerte de estructuras criminales. Si me llega a pasar algo el Estado será el responsable, sentenció. AG