Curso virtual busca fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres

Tegucigalpa.- La pre inscripción del curso “Liderazgo transformacional para una nueva forma de hacer política” estará abierta hasta el próximo 02 de septiembre y este espacio de formación tiene como objetivo promover liderazgos sensibles al género y contribuir con la formación política de la diversidad de mujeres de América Latina que se encuentran en espacios de toma de decisión.

Este espacio de formación es parte de la iniciativa ATENEA, “Formación política hacia la igualdad de género en América Latina”, que es una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) que buscan contribuir al ejercicio efectivo de las mujeres de su derecho a la participación política en condiciones de igualdad y no discriminación en los países de América Latina, para así coadyuvar en el progreso y consolidación de democracias paritarias.

El curso virtual, en donde también participarán mujeres hondureñas, tendrán una duración de dos meses y comenzará el próximo 08 de septiembre y estará disponible en el campus virtual del Programa Educación a Distancia y el Área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Las interesadas pueden ingresar al enlace de pre inscripción https://t.co/pNzrUtQZDZ

Se habilitarán clases magistrales en video, materiales y recursos ampliatorios de lecturas, foros de debate y encuentros sincrónicos con las especialistas; además de las instancias de producción personal y actividades. Todas las propuestas cuentan con certificación de la FLACSO Argentina y las instituciones que conforman la iniciativa ATENEA.

Entre los contenidos a abordar durante el curso se destacan: El liderazgo y las barreras visibles e invisibles para el liderazgo de las mujeres; Redes, TIC y medios de comunicación y los desafíos para las mujeres que hacen política en el ámbito de las redes sociales y de los medios de comunicación; Negociación para mujeres líderes: Contexto e importancia, herramientas y técnicas de negociación para mujeres, entre otros aspectos relacionados.

Contribuyendo a la formación

El PNUD apoya para que normas, actitudes y prácticas promuevan la participación transformacional de la mujer, un pilar esencial para el desarrollo sostenible. Es así que junto a aliados en sociedad civil, entidades estatales y Sistema de las Naciones Unidas se trabaja para eliminar las barreras estructurales que socavan la participación y goce pleno de derechos a las mujeres.

Está comprobado que lograr el desarrollo sostenible exige reconocer las contribuciones de las mujeres y garantizar su participación equitativa y significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y comunidades. Si no se abordan las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres y niñas, se obstaculizará o —peor aún— se impedirá el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No puede existir el desarrollo sostenible si no se afrontan los obstáculos tangibles e intangibles que impiden que la mitad de la población progrese.