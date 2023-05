Cuánto espera recaudar con Ley Tributaria el Gobierno y en que se invertirá, pregunta expresidente del BCH

Tegucigalpa – Hay preguntas claves que necesitan respuesta en torno a si se aprueba la Ley de Justicia Tributaria y aun no se ven las respuestas, cuestionó el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato Rodríguez.

Entre las preguntas que el exfuncionario de gobierno considera claves y que ya deberían tener una respuesta referente a la Ley de Justicia Tributaria, destaca ¿Cuánto esperan recaudar con esta propuesta de ley? ¿Cuántos empleos se van a crear o cuántos empleos se van a perder?

Y ¿Cuál es el destino que le van a dar a estos impuestos?, caviló.

Para Cerrato los funcionarios de Gobierno y la Comisión de Dictamen, deberían de forma obligatoria contestar de forma clara las interrogantes planteadas, porque ya tienen un proyecto aprobado en consejo de ministros.

“No he visto ni he escuchado todavía las respuestas, no hay ninguna información sobre el tema”, expresó el también exministro de Finanzas.

Si dicen que es para educación o salud, es mentira porque hoy tienen más de 39 mil millones de lempiras en efectivo y tienen partidas presupuestarias que apenas van en ejecución en un 12 y 15 % cuando ya pasó un 33 % del presente año, puntualizó el exfuncionario. LB