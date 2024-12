Cuando se está en el poder pueden aplicar lo que quieran, cuestiona diputada opositora

Tegucigalpa – “Cuando se está en el poder pueden aplicar lo que quieran, correcta o incorrectamente”, reaccionó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez ante la advertencia de que se aplicará el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Según este artículo, “los diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las sesiones, dieren motivo a que no se forme el quórum, o se desintegre éste, serán expulsados del Congreso y perderán por un período de diez años el derecho de optar a cargos públicos”.

En tal sentido, la parlamentaria considera que su aplicación sería incorrecta, porque “la situación del Presupuesto 2025, Honduras ha venido desde 2022, luego en 2023 y ahora en 2024, viendo un gobierno al que no se le cree nada de lo que dice, porque también no hace”.

El Partido Liberal ha indicado que no puede respaldar un proyecto de presupuesto que no conoce y al que ha sugerido varios cambios. La diputada dijo que no se apoya el Presupuesto porque el gobierno está haciendo las cosas mal.

Ramírez cuestionó las asignaciones presupuestarias, y destacó entre estos, el aumento a la Secretaría de Planificación Estratégica, donde su titular se dedica a insultar mediante redes sociales y “cada insulto sale a unos 100 mil lempiras”, dijo.

También criticó la asignación al área de Salud, donde hablan que van a construir hospitales con 150 millones de lempiras, una cifra que criticó al señalar que con esos fondos no se construye ni al primer piso del parqueo de un hospital. VC