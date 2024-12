Cualquier acto debe ser en base a ley para evitar ruptura del orden: magistrado Mario Díaz

Tegucigalpa- Todo lo que se diga en este momento en torno al tema de la alternancia en salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es un rumor, porque el tema no se ha tratado en el pleno y se sigue esperando la convocatoria de parte de la presidencia, dijo este jueves el magistrado Mario Díaz.

El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, añadió que debe haber un diálogo tal como lo han planteado sus colegas en un pronunciamiento, para que haya claridad sobre lo que está ocurriendo, al tiempo que reiteró que de momento todo son especulaciones ya que no hay ninguna comunicación formal.

LEER: Exigen respetar la rotación en salas de la Corte Suprema de Justicia

Al ser consultado sobre una posible reforma para modificar la alternancia en las salas contestó que se debe revisar el contenido de las diferentes normas que existen y ver cuál es la que se adapta más o menos a lo que pueda estarse discutiendo.

“En relación a esta rotación yo creo que en todo caso lo importante es que, cualquier acto que se haga, se haga en base a la legalidad de lo que tenemos, para evitar que haya una ruptura del orden legal establecido”, apuntó.

Estuvo de acuerdo en que la Sala de lo Constitucional, es una de las más importantes porque es donde se dirimen los temas de política, y se hace el control de convencionalidad.

Díaz, dijo que en este momento debe haber responsabilidad en las declaraciones de los magistrados porque no hay una convocatoria formal en ese caso “yo no puedo pronunciarme con cosas que no están ocurriendo, evidentemente cuando se nos convoque y discutamos el tema yo responsablemente asumiré la postura que conviene tanto a los intereses del país, como desde el punto de vista de la legalidad “.

Invitó a sus colegas a que esperen un diálogo formal y la convocatoria de parte de la presidencia de la CSJ, y no seguir fortaleciendo rumores que solo contribuyen a incrementar la polémica.LB