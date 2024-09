Crivelli niega que recibió dinero de Fuentes Ramírez, pero acepta que trabajó para Juan Jarufe

Tegucigalpa – El exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli negó haber recibido aportaciones económicas para su campaña política por parte del condenado por narcotráfico en EEUU, Geovanny Fuentes Ramírez, aunque aceptó que trabajó con el empresario arrocero Juan Jarufe.

El exfuncionario edilicio fue mencionado en el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en febrero y marzo de este año, por lo que la Fiscalía hondureña lo llamó para interrogarlo sobre los señalamientos que fue objeto en la Corte del Distrito Sur de New York.

En el debate judicial del pasado 21 de febrero, alias “El Contador” citó al exalcalde Crivelli como parte de algunas conversaciones de Fuentes Ramírez.

Al salir de su comparecencia ante fiscales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Crivelli dijo que habría que preguntarles a Geovanny Fuentes y alias “El Contador” qué los motivó a mencionarlo en el juicio que se les siguió en cortes de EEUU.

Negó haber recibido dinero para su campaña cuando buscaba ser alcalde de Choloma y fue enfático al ratificar “no tengo ni arte ni parte” en esos señalamientos.

Aceptó conocer a Fuentes Ramírez porque es oriundo de Choloma, “él allí nació, allí creció y todo el mundo lo conoce.

“Me preguntaron si él me ayudó, él dice que sí, yo digo que no, entonces está la palabra de él contra la mía, entonces ahí está la duda y se causa incertidumbre”, declaró.

Sobre Juan Jarufe, reveló que fue empleado de él cuando era empresario arrocero. “Él tenía un proyecto y yo se lo manejaba, esa es una vinculación de trabajo, él ponía la plata y yo ponía mi conocimiento, el me pagaba y yo le producía”.

Reafirmó que no estaba al tanto de los negocios irregulares de estas personas mencionadas en los juicios de EEUU, al tiempo que citó “un negocio ilícito no es público, entonces no me puedo meter a esas cosas ni dar declaraciones sobre lo que no conozco”.

Crivelli expresó estar sorprendido por las menciones que hiciera sobre él el condenado a cadena perpetua en EEUU, Geovanny Fuentes Ramírez.

Puntualizó que como ciudadano responsable se presentó a la sede judicial de la ATIC para rendir su declaración en torno a los casos relacionados con el narcotráfico en cortes de EEUU. JS