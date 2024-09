Crisis migratoria y falta de inversiones en Honduras, es un llamado a autoridades, dice diputado Zelaya

Tegucigalpa- Honduras se encuentra en una situación crítica en cuanto a la migración, superando incluso a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela en el número de personas que abandonan el país rumbo a Estados Unidos y México, anotó el diputado nacionalista Jorge Zelaya.

Según Zelaya, esta crisis migratoria es un reflejo de la desesperación y la falta de oportunidades en el país.

El parlamentario ha sido enfático al mencionar que, a dos años y fracción del actual gobierno, Libre ya no puede seguir culpando a las administraciones anteriores por la situación actual.

«Tenemos una crisis porque la gente no quiere venir a invertir a Honduras. Hay tomas y protestas todos los días; se pelean entre ellos mismos. Es una anarquía la que se vive en el país. ¿Quién en su sano juicio va a querer venir a invertir en Honduras?» cuestionó.

Además, el diputado hizo un llamado a los dirigentes del partido Libre para que comprendan que gobernar una nación requiere más que confrontaciones y discursos agresivos. «Para salir adelante, necesitamos de todos. No se puede seguir gobernando con gritos, con falta de respeto, viendo enemigos donde no existen. Esas son las cosas que no deberían seguir ocurriendo en el país», añadió.

Subrayó la urgencia de enfrentar el desempleo y la situación desesperante que vive el pueblo hondureño. Resaltó la necesidad de aprobar leyes que fomenten el empleo, como la Ley de Empleo por Hora, que después que se derogó se prometió otra solución fue prometida con beneficios para la clase trabajadora. Sin embargo, hasta la fecha, dicha ley no ha sido aprobada, dejando en el limbo a miles de trabajadores que esperan soluciones concretas para mejorar su situación.

Jorge Zelaya concluyó su intervención haciendo un llamado a la unidad y a la acción efectiva, señalando que la recuperación económica y social de Honduras no es una tarea que pueda llevar a cabo un solo partido, sino un esfuerzo conjunto que involucre a todos los sectores de la sociedad.LB