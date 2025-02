Crimen organizado gana terreno en Olancho

Tegucigalpa – Las muertes de mujeres, los desaparecidos, los decomisos de plantaciones de coca y los homicidios múltiples sólo son un indicativo que el crimen organizado sigue apoderándose del territorio nacional y en especial del departamento de Olancho, que por muchos años ha formado parte de la ruta del narcotráfico.

– Olancho registra más de media docena de muertes violentas de mujeres de las más de la veintena registradas durante enero.

– Municipios como Juticalpa, Catacamas, Gualaco, Dulce Nombre de Culmí son los que registran el mayor número de muertes violentas en el vasto departamento.

– Olancho registró 290 muertes violentas en el 2020, cantidad que aumentó a 341 en el 2021, a 355 en el 2022, 309 en el 2023 y más de 250 en 2024.

Olancho es el más extenso de los 18 departamentos de Honduras, incluso tiene una superficie mayor que el vecino país de El Salvador. Se ubica en la zona oriental del país, cuenta con una población aproximadamente de 600 mil 519 personas, está conformado por 23 municipios y limita al norte con Yoro y Colón; al sur con El Paraíso y con la República de Nicaragua; al este con Gracias a Dios y al oeste con Francisco Morazán y Yoro.

El departamento es la cuna de varios presidentes de Honduras en el presente siglo e incluso también la tierra de la actual familia presidencial. Aquí se reportan sucesos atroces a tenor de las operaciones del crimen común y organizado.

En el primer mes del 2025, Olancho destacó con la primera y segunda muerte violenta de mujeres, asimismo se reportaron ocho personas desaparecidas y dos secuestros ante el Conadeh y más de una veintena de muertes violentas entre ellas jóvenes.

Asimismo, las fuerzas del orden informaron sobre el aseguramiento de arbustos de coca y otras actividades sobre la comisión de delitos ambientales.

Según expertos consultados por Proceso Digital, el incremento de la violencia, secuestros y desaparecidos es producto de que el crimen organizado y el narcotráfico están enquistados en la zona. Poco a poco ganan más terreno y esto que muchos de los ilícitos que aquí ocurren no trascienden a nivel de medios de comunicación nacionales.

Desapariciones y muertes preocupan al Conadeh

Defensores de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación ante la ola de desapariciones que enfrenta el vasto departamento, donde al menos ocho personas se reportaron desaparecidas lo que dispara el miedo y la zozobra entre la población mayormente dedicada a labores agrícolas.

La abogada Wendy Juárez, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en Olancho, detalló que en el presente año se reporta la desaparición de al menos ocho personas. Ese es el registro informado ante los organismos defensores de la vida.

Señaló que la situación se vuelve preocupante porque los familiares, amigos y la comunidad se encuentran en zozobra y con miedo.

Indicó que una de las personas que estaba en los reportes como desaparecida fue una jovencita de 16 años encontrada sin vida en Dulce Nombre de Culmí, por lo que la investigación por parte de las autoridades policiales debe de ser más efectiva.

Lamentó que la jovencita fue encontrada con signos de tortura.

Sostuvo que en alguno de los casos los familiares reportan la desaparición y después avisan cuando fueron encontrados, pero preocupa lo que se está registrando en este departamento desde la última semana de diciembre y en el presente año.

Media docena de mujeres asesinadas

Las muertes violentas no cesan en el departamento de Olancho, donde en enero del presente año, se registraron alrededor de 20 homicidios, entre estos registros seis muertes violentas de mujeres.

Los pobladores urgen a las autoridades de la Seguridad que se implementen estrategias que frenen la vulnerabilidad en esa zona oriental de Honduras. En ese sentido, Juárez, dijo que es preocupante la situación que se está viviendo en el departamento donde ya suman seis muertes de mujeres y una quincena de decesos que corresponde a hombres, entre ellos jóvenes.

Llamado a respetar la vida

“Hacemos un llamado al respeto a la vida e instamos que se puedan hacer acciones encaminadas a prevenir este tipo de muertes no sólo de mujeres, sino de niños, jóvenes y hombres”, indicó la defensora de DDHH.

En Olancho se registró la primera y segunda muerte violenta de mujeres en el presente año. Igualmente, entre las víctimas hay una menor de 16 años y una docente que previamente había sido secuestrada.

Los municipios que registran los hechos violentos son Juticalpa, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y Gualaco, considerados con más alta incidencia delictiva.

Aseguramientos de arbustos de coca

Agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) aseguraron una plantación de 21 mil arbustos de hoja de coca en el municipio de Patuca, departamento de Olancho.

La operación se ejecutó en la aldea Cerro Azul por agentes de la PMOP y la Dirección de Información Estratégica en coordinación con el Ministerio Público.

Según la información brindada, los arbustos de coca estaban distribuidos en seis manzanas de terreno.

El último aseguramiento de plantación de arbustos de hoja de coca en Patuca sucedió el 16 de septiembre de 2024 , en la que se decomisó 25 mil plantas en el parque nacional.

Durante el 2024, las fuerzas del orden no reportaron muchos aseguramientos de arbustos de coca en el departamento de Olancho. Tampoco hubo fuertes decomisos de cocaína, extremos que generan suspicacias.

Hugo Maldonado.

Que Olancho no se convierta en el Colón de ayer

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, detalló a Proceso Digital que postpandemia y después de las extradiciones, el crimen organizado y el narcotráfico se recompuso, las células que tenían en los diferentes departamentos del país quedaron intactas y lo que hicieron fue reorganizarse para entrar en pugna por crear sus propios corredores.

Es así como la violencia se desató en Olancho, parte de los municipios de Yoro y Colón hasta llegar al departamento de Gracias a Dios, sostuvo Maldonado.

Indicó que hay que hacer una estrategia en materia de seguridad para poder tener un control, pero mientras en Olancho las desapariciones siguen misteriosamente nos podríamos preguntar qué podía estar detrás de todo esto, hay que agilizar una investigación criminal, darle seguimiento para que Olancho no sea el Colón de ayer o Gracias a Dios aunque Gracias a Dios ha sido utilizado a través de sus costas.

“Esperemos que esto pueda tener un alto y que no se siga presentando este tipo de violencia, de desaparición de personas, de muertes de mujeres que puedan tener muchos escenarios, aquí el crimen está organizado, sabe cuándo actuar, sabe cómo salir porque sus banderas los tienen activados y esto les sirve para hacer sus fechorías en cualquier parte del país”, apuntó.

Germán Licona.

Narcotráfico activo

El criminólogo German Licona dijo a Proceso Digital que el departamento de Olancho es ruta del narcotráfico, de igual forma hay antecedentes que los grupos criminales transnacionales también producen la droga.

“Muchas de las muertes, de las amenazas a muerte, de los desaparecidos que se dan en ese departamento son producto de la narcoactividad”, aseguró.

Indicó que estos grupos criminales también se han infiltrado en la institucionalidad del Estado y tienen información que les permite no ser capturados, en algunos casos se decomisan o aseguran plantaciones de tierras con sembradío de coca y no capturan a nadie porque ya les han avisado, hay fuga de información que no permite que den con estas personas que están deforestando el bosque para realizar los cultivos de coca y marihuana.

En ese sentido, dijo que tiene que haber más presencia policial, hay un policía para cada mil personas, cuando por lo menos debe de ser un policía por cada 300 personas, pero para ello deben de haber por lo menos 35 mil policías, mejorar la logística, mejorar la investigación, capacitaciones, y las leyes que se necesitan como portabilidad y endurecer penas para que pueda ser más efectiva la seguridad del país.

“No podemos desconocer que la polarización política, la denuncia del tratado de extradición y el debilitamiento de las fuerzas del orden porque en el Congreso Nacional no se reforman las leyes que podrían endurecer para atacar más fuerte a la criminalidad”, apuntó.

Pese a limitaciones han bajado los homicidios, afirma la Policía

Cristián Nolasco, oficial de la Policía.

Proceso Digital, también conversó con el comisario Cristian Nolasco para conocer las acciones que la Policía está realizando en ese departamento del país.

Explicó que el departamento de Olancho está dividido en tres unidades policiales para brindar una mayor seguridad en el sector: hay dos unidades metropolitanas y una unidad departamental, por lo que están divididos los municipios.

Sostuvo que a su cargo están los municipios de Gualaco, San Esteban, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y Santa María del Real.

Afirmó que como responsable de la zona le gustaría abarcar a toda la ciudadanía, pero con las limitantes que puedan tener han logrado que bajen los homicidios.

En el presente año solo la zona donde él resguarda se han registrado ocho homicidios, una reducción de cuatro ya que en la misma fecha del 2024 se reportaban 12, detalló.

Explicó que se han registrado muertes de mujeres, pero también han logrado resolver con la captura de los autores materiales de la muerte de una maestra, otra fémina que fue asesinada por su esposo y también se capturó a otra persona vinculada con otra muerte de una mujer identificada como Tomasa en la aldea Miras del Hombre.

Indicó que hay otros casos que están en investigación como el de la jovencita de 16 años que fue encontrada con signos de tortura en Dulce Nombre de Culmí.

Urge una morgue

El oficial Nolasco afirmó que en Olancho ante lo extenso es necesaria la instalación de una morgue para que los cuerpos no sean trasladados hacia la capital de Honduras.

“La población se opone a los levantamientos, a veces los hacen ellos solos y buscan enfrentarse a la Policía cuando uno evita la acción, por eso urge que se instale una morgue acá en el departamento y que los cuerpos no sean trasladados a la capital”, manifestó.

En ese sentido, dijo que se les dificulta la realización de las autopsias a los cuerpos y los extensos trámites cuando son llevados a otra morgue fuera del departamento.

“Para un ciudadano olanchano trasladarse a Tegucigalpa es tedioso, prefieren hacer el levantamiento de los cuerpos ellos y enfrentarse a la Policía para evitar que se los lleven, esto si es un gran problema el que se da con eso porque muchas veces ellos quieren hacer justicia con su propia mano”, insistió.

Nolasco dijo que el objetivo de la Policía es que la población vuelva a confiar en ellos y es por ello que se hace un triple esfuerzo, sabemos que la situación es difícil, pero se hace lo que se puede. IR