Costa Rica autoriza extraditar a Nicaragua a dos opositores a Ortega acusados de asesinato

San José – Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la «Contra» y actualmente opositores al Gobierno que preside Daniel Ortega, quienes son reclamados por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, informó este martes la defensa.

La extradición de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda, alias «Comandante Omar», y Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias «Relámpago», fue concedida por un juez del Tribunal de Juicio de Puntarenas y ratificada por el Tribunal de Apelaciones Alajuela, en Costa Rica, explicó a periodistas el abogado costarricense Daguer Hernández, que defiende a los imputados.

«Nos indican que se va a proceder con el proceso de extradición y que se otorgan dos meses para ser efectiva la extradición de los dos detenidos», indicó el letrado al medio digital Criterios.

El abogado defensor dijo que Picado Miranda fue electo concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Kukra Hill, en el Caribe de Nicaragua, pero debido a la persecución política ni siquiera permaneció un año en su cargo, y Álvarez Morales ha sido opositor a Ortega.

«No se entiende en Costa Rica o no se procesa de que efectivamente no hay un estado de derecho (en Nicaragua), no existe una justicia que pueda darles la seguridad a estas personas del respeto de sus derechos humanos y de garantías procesales efectivas», señaló Hernández.

«No se sabe qué pueda suceder, qué pueda pasar, cuando ya sean aprehendidos en celdas o cárceles nicaragüenses», advirtió.

La defensa estudia la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus, a fin de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo o Sala Constitucional de Costa Rica revise las dos sentencias que dan lugar a la extradición.

Por ese caso y a inicios de julio pasado, un juez de Nicaragua condenó a prisión perpetua al nicaragüense Ramón Antonio Argeñal.

Argeñal, condenado a 103 años de prisión, fue el único sentenciado de los seis acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua por el crimen de una policía y un trabajador de una empresa de cacao, así como de un robo, y otros cuatro delitos, ocurrido el 1 de octubre de 2022 en el departamento de Río San Juan de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica.

El hombre fue condenado por el juez Luden Rojas, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, por los delitos de robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado.

La Fiscalía acusó por ese caso a otros seis nicaragüenses, de los cuales cuatro se encuentran prófugos. Los dos extraditables solicitaron refugio en Costa Rica antes de ser acusados en Nicaragua y ser arrestados.

