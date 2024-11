Coronel Muñoz dice que no hay porqué temerle a la Policía Militar

Tegucigalpa – “La única manera que un policía militar dispare, es que le dispare un delincuente o que alguien saque un arma”, afirmó el jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) coronel Ramiro Muñoz, tras el desmantelamiento de una antena que era utilizada para redireccionar internet al centro carcelario de Támara.

El jefe militar expresó que la gente decente no tendrá problema con la autoridad, “mire, yo miro un policía militar, un soldado, porque tengo que tener temor, es más, le abriría la puerta de mi casa para que revise si no se ha metido alguien allí y me obliga a no hablar, para las personas decentes no hay ningún problema”, dijo.

Muñoz defendió el estado de excepción como la herramienta que les permite realizar operativos, como el realizado este sábado donde desmantelaron otra antena a inmediaciones del Centro Penal de Támara y en la colonia Hábitat.

“Es una herramienta que para nosotros es buena, pero para los criminales es terrible”, aseguró. VC