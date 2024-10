Convocatoria para negociar salario mínimo será en primera quincena de 2024

Tegucigalpa – La convocatoria para instalar la mesa de negociación para establecer el nuevo salario mínimo en Honduras se realizará en la primera quincena de enero de 2024 indicó este viernes el presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón.

El dirigente obrero dijo que en la actualidad hay tres negociaciones alternas: una negociación del salario mínimo en general, que lo negocian las confederaciones, la empresa privada y el gobierno; una negociación del sector de la maquila y la negociación del sector público.

El presidente de la CGT señaló que persiste el problema estructural del país marcado por el crecimiento macroeconómico del país, mientras la pobreza se sigue profundizando.

Durón considera que el ajuste que se hará al monto que ganan los asalariados en Honduras no debería ser un proceso extenso. “Si ya aprendimos a negociar, si hay voluntad política esas negociaciones no deben tardar una semana, ya no estamos como antes”, refirió.

No obstante, los tiempos ya van retrasados, pues en noviembre, la titular de la Secretaría de Trabajo, Saraí Cerna había indicado que la mesa tripartita que negocia el ajuste al salario mínimo debería ser instalada antes de finalizar este año. VC