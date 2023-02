Contratos de maestros de SEMED vencieron y se están haciendo nuevas contrataciones: Daniel Sponda 

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda, manifestó que está poniendo orden en el Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED), con la contratación de nuevos docentes que no tengan horas de clases.

– Unos 500 docentes de Semed están quedando fuera de ese sistema educativo.

Durante el fin de semana, las clases en el Sistema de Educación Media a Distancia, debieron haber iniciado, pero ante el cambio de los docentes de forma injustificada iniciaron manifestaciones, tomas de centros educativos y de la Departamental de Educación de Francisco Morazán.

En Tegucigalpa varios docentes que por años han trabajado bajo esta modalidad educativa se han tomado la departamental, señalando que sin ninguna justificación han sido removidos de sus puestos.

Esta mañana una docente se desmayó tras conocer su situación al quedar sin empleo.

En ese sentido, Sponda dijo que hay un reglamento para SEMED, “nosotros en el marco de este reglamento estamos poniendo orden y claro a eso la gente no le gusta. En este sistema no hay despidos, los contratos se vencieron, los docentes que no tienen una plaza los estamos asignando en este sistema de educación a distancia”.

Según el funcionario, a nadie se le despide o contrata por pertenecer a una institución política.

“Me parece difícil creer que se está despidiendo a gente solo por pertenecer a un partido político, hemos hecho concursos, y a nadie se le está pidiendo credenciales o censos de partidos políticos”, argumentó.

Pidió a los docentes que su contrato venció no convertir los centros educativos en campos de batalla.

Los docentes que se les venció su contrato se mantienen en protesta en las diferentes direcciones departamentales del país. IR