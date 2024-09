Continúa la ineficiencia del Congreso Nacional, critica auditor de CNA

Tegucigalpa – Existe preocupación ante las malas prácticas que persisten en el Congreso Nacional de Honduras, hasta la fecha, sólo se han registrado 40 sesiones legislativas en lo que va del año, expresó el especialista en auditoría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco.

Nolasco apuntó que solo 40 sesiones es una cifra alarmante considerando la cercanía del fin de la tercera legislatura, programada para el 31 de octubre.

«Nos preocupa que ya está por terminar la tercera legislatura y los congresistas se van a ausentar durante la Semana Morazánica, lo que significa que no cumplirán con su deber de legislar», expresó Nolasco.

Añadió que el Congreso no está sesionando los días correspondientes, y en ocasiones convoca los días sábados, lo que genera aún más ausencias, ya que los diputados que están en sus departamentos, no se movilizan hasta la capital y no participan de las sesiones.

Según el experto, las sesiones a menudo cuentan con apenas 70 u 80 diputados, cuando deberían estar presentes 120. Además, denunció que las sesiones se pierden en «dimes y diretes», insultos y discusiones vacías, lo que reduce la productividad y deja pendientes leyes cruciales para el país.

El Congreso tuvo mucho tiempo para prepararse para las reformas electorales y otros temas políticos importantes, pero se ha dejado de dar prioridad a asuntos significativos, concluyó. LB