Continúa la baja en el precio de los huevos esta semana: el cartón grande se reduce tres lempiras

Tegucigalpa- En la feria del agricultor ubicada en el Estadio Nacional, don Edgardo explicó que este fin de semana los precios de los huevos han experimentado una notable reducción.

El cartón de huevo grande, que anteriormente costaba 80 lempiras, ahora se ofrece a 77 lempiras por 30 unidades. El huevo mediano también ha visto una baja de precio, pasando de 70 a 68 lempiras por 30 unidades, mientras que el huevo pequeño se mantiene estable a 56 lempiras por 30 unidades.

Estos precios no se habían visto en muchos años, resultando bastante accesibles para los consumidores. Don Edgardo comentó que esta reducción tiene sus aspectos positivos, pero también genera preocupación. «Nos alegramos hasta cierto punto porque también no es conveniente que baje a precios muy bajos en cuanto no le sea rentable al granjero, porque puede quebrar y se provocaría una crisis», afirmó.

La actual alta producción de huevos, siendo un producto perecedero, obliga a los productores a ofrecerlos a precios más bajos para evitar pérdidas. LB