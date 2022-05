Continúa el paro del transporte de carga

Tegucigalpa– Este martes continúa el paro de los transportistas de carga pesada, quienes paralizaron sus unidades desde el día lunes por incumplimiento de tarifas.

Este día continuó el movimiento por no obtener una respuesta favorable continuarán con las acciones de protesta.

Pese a que los dirigentes del transporte de carga prometieron no obstaculizar el tránsito en el país, en las últimas horas se han registrado varias tomas sobre todo en la CA-5 ambos carriles en dicho tramo carretero han sido cerrados provocando un caos vehicular.

El sector transporte de carga sigue en pie de lucha y mientras no tengan una respuesta contundente a sus peticiones no dejan la protesta, dijo uno de los manifestantes que mantienen la toma en el sector del Bajo Aguan, departamento de Colón y no descarto que «esto va para largo».

Según autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la petición de los transportistas no es directamente contra el gobierno de la República, sino para exigirle al sector privado que les pague la tarifa mínima de servicio, que actualmente ronda en 1.24 dólares por kilómetro recorrido.

El día lunes no hubo ningún acercamiento por lo que los transportistas de carga pesada mantienen paralizadas sus unidades a nivel nacional.

En ese sentido el presidente de la Cámara Hondureña de Transporte Terrestre (CHTT), Carlos Fonseca, dijo no hay ningún informe de que autoridades de gobierno y la empresa privada se hayan puesto en comunicación con este sector para lograr acuerdos lo que es extraño porque se sabe cómo esto perjudica la economía.

Anotó que desde hace dos semanas se ha estado en pláticas con autoridades del gobierno y no se ha recibido ninguna respuesta sobre la mediación que debían hacer de las demandas con el sector privado

Además del incumplimiento de la tarifa, el paro de este sector de transporte también se aduce al alto costo de operación, de los combustibles y de la canasta de insumos.LB