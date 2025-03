Consejeras hacen frente al MP y testificarán después de declaratoria de primarias

Tegucigalpa – Las consejeras del órgano electoral, Cossette López y Ana Paola Hall, reafirmaron su disposición con el Ministerio Público y confirmaron que acudirán “en calidad de testigos” el 10 de abril en horas de la tarde, un día después de la declaratoria oficial de los resultados de las accidentadas elecciones primarias del pasado 9 de marzo.

A través de un oficio girado al ente acusador del Estado, tanto López y Hall confirman que sus declaraciones se llevarán a cabo el jueves 10 de abril a las 2.00 de la tarde en el Salón de Juntas del Hotel Plaza Juan Carlos.

“Ratificamos que somos las más interesadas en que se esclarezcan los hechos y nuestro compromiso con la ineludible responsabilidad de culminar las etapas del proceso electoral hasta su finalización brindando de esta manera los resultados transparentes, que sean fiel reflejo de la voluntad del pueblo hondureño”, subrayan las consejeras.

Las consejeras Hall y López.

Asimismo, responden que en alusión a que la misiva del MP establece que “dados los últimos acontecimiento y versiones vertidas en todos los medios de comunicación y redes sociales en torno al proceso electoral primario e interno por los miembros del Consejo Nacional Electoral”, piden que señale la fecha y hora lo más pronto posible, las consejeras López y Hall aclaran que ellas no vertieron declaraciones el 21 de marzo en medios de prensa o redes sociales sobre lo ocurrido el 9 de marzo, si no que más bien lo hicieron por circunstancias que no son propias del proceso electoral.

Ese día lo que existió fue una denuncia de agresión verbal por parte del jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández, de acuerdo a lo denunciado por la consejera Cossette López. El jefe castrense, furioso y airado, exigió a López que retirara un “X” en que ésta denunciaba una conspiración del alto mando militar, una candidata y un expresidente para cambiar los informes en torno a los retrasos ocurridos en las primarias del 9 de marzo.

En la nota enviada a la Fiscalía, las consejeras recuerdan la solicitud hecha al Fiscal General, Johel Zelaya, el 13 de marzo, para que programe una reunión entre él y el pleno del CNE para construir un canal más efectivo de comunicación para la realización de las diligencias que el MP necesite con el órgano electoral. Pero, en vista que no hubo respuesta a esa petición, solicitan nuevamente que para efectos de coordinación la reunión se canalice con la titular Cossette López.

Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la UNAH.

Si PN y PL aceptan remover consejeras se hunden

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, advirtió que si los partidos Nacional y Liberal aceptan la remoción de Cossette López y Ana Paola Hall del Consejo Nacional Electoral (CNE), se “hundirán”.

“Si el Partido Nacional acepta o presiona a la abogada López y si el Liberal hace lo propio con Ana Paola Hall, estos partidos se hunden, porque si ya se miró mal la negociación, esos acuerdos políticos que se rumoran serían peor para ellos”, señaló.

Argumentó que los Estados Unidos están atentos a los ataques sobre el Consejo Nacional Electoral esto tras los dimes y diretes entre diversos sectores y el órgano electoral tras el desastre ocurrido en las elecciones primarias.

Agregó que es un mensaje donde evidencian que están haciendo las lecturas que nosotros hacemos de país y los riesgos de interferencia del proceso de construcción democrático y el proceso electoral, “ellos están viendo como nosotros los ataques a los que han sometido al CNE, especialmente de las Fuerzas Armadas donde se ha pasado el límite”, analizó.

Según Castellanos, el general Hernández no tiene facultades para exigirle a un funcionario civil y el hecho que el Consejo de Ministros se haya ido a reunir a Los Horcones el domingo y que el gobierno y el partido lo haya arropado, eso quiere decir que toma la posición de estos y no de las Fuerzas Armadas.

Miembros de la REDH.

Democracia exige coraje y respeto a voz soberana: REDH

La Red por la Equidad Democrática (REDH), instó a tomar medidas con urgencia para restaurar la confianza perdida. Honduras no puede permitirse otra contienda empañada por la incompetencia o conveniencias de intereses políticos.

“Hoy más que nunca, la democracia exige coraje, rectitud y respeto a la voz soberana del pueblo hondureño. Reafirmamos nuestro compromiso de vigilar, denunciar y promover soluciones que aseguren la transparencia, la legalidad y el pleno ejercicio del voto en las próximas elecciones generales”, señala el comunicado.

En vez de un proceso transparente, presenciamos graves acusaciones cruzadas entre las y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), mandos militares y líderes políticos, con discursos agresivos en los cada quien culpa a otro de esta embestida antidemocrática, reflexionó la REDH.

Agregan que las Fuerzas Armadas, que alardeaban de su capacidad logística, no cumplieron con eficacia y su deber constitucional de salvaguardar el voto; el Congreso Nacional, por su parte, aprobó tardíamente el presupuesto, lo cual retrasó compras, la capacitación de custodios y la organización general de los comicios.

Finalmente, la REDH afirma que es imperativo, además, reforzar la observación electoral y estimular la participación masiva de votantes para cerrar espacios al fraude y la manipulación.

Ana Regina Sánchez, de las mujeres jóvenes en política.

Ante Conadeh denuncian violencia política contra consejeras

Un grupo de mujeres Jóvenes en política llegaron este martes hasta las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para denunciar los actos de violencia social y política de la han sido objeto las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López y Ana Paola Hall.

Indicaron que las amenazas, intimidaciones y las falsas acusaciones, contra las funcionarias, tienen como propósito demeritar su labor encomendada en un intento de desestabilizar la institucionalidad del CNE, máximo garante de la democracia en Honduras.

Además, respaldaron a la Consejera Presidente Cossette López Osorio y a la Consejera Ana Paola Hall, a quienes califican de ser ejemplos de valentía y resistencia, sin doblegarse ante las constantes intimidaciones.

Ana Regina Sánchez, en representación de las mujeres Jóvenes en política, declaró que, no permitirán que la democracia en Honduras sea secuestrada por la intimidación y el autoritarismo. PD