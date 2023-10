Congreso paralizado, viáticos y salarios de diputados al día

Tegucigalpa (Por Lilian Bonilla) – A casi 50 días de que el Congreso Nacional tuvo su última sesión, sigue la parálisis legislativa, no así los salarios, viáticos y gastos administrativos de ese poder del Estado que tiene una erogación -sólo en salarios de los diputados- de más de 18 millones mensuales entre propietarios y suplentes.

– En un mes sólo en pago de salarios y viáticos a los diputados, el Congreso paga más de 32 millones de lempiras, sin contar otros gastos.

– Luis Redondo asegura que habrá sesiones este martes, Carlos Zelaya dice que no.

El detalle de la planilla del Congreso Nacional indica que el presidente gana mensualmente 151,911.00 lempiras, luego los tres vicepresidentes ganan cada uno 110,862; mientras el cuarto y quinto vicepresidente devengan respectivamente 107, 500.00 lempiras, el sexto y séptimo vicepresidente ganan 104, 500.00 lempiras seguidos de los vicepresidentes alternos que ganan 102,500.00 lempiras.

Luego los secretarios 110,862.00 lempiras y los secretarios alternos ganan 97,833.00 lempiras. Por su parte, los jefes de bancada devengan un salario mensual de 110,862.00 lempiras; mientras los diputados propietarios ganan 98,892.42 lempiras y los suplentes 54,535.45 lempiras.

Viáticos al día

A lo anterior se deben sumar gastos por viáticos a los congresistas y la erogación de salarios fijos de empleados administrativos, así como gastos operativos.

En cuanto a los viáticos el mes de agosto que todos saben los diputados no sesionaron en la planilla del Congreso Nacional, se registra un total de 12,845,778.24 millones de lempiras de viáticos ejecutados a nivel nacional y 1,388,552.41 ejecutados en concepto de viáticos administrativos al exterior; para una suma en el mes de 14, 234,330.65 millones de lempiras.

Cabe mencionar que sólo en viáticos para la junta directiva esta misma planilla del mes de agosto refleja un gasto de 1,295,547.54, así mismo todos los parlamentarios cobraron sus viáticos del mes desde los departamentos más cercanos como Francisco Morazán hasta los más postergados. En el acumulado del año pago de viáticos para agosto de este año ya se contabilizan más de 111 millones de lempiras.

La Junta Directiva del CN.

Culpa de la Junta Directiva

Muchos diputados –incluso- reconocen que hay razón en que la población tenga el ojo puesto en los diputados porque cobran un salario sin trabajar mientras todos los hondureños deben ganarse su sustento con su labor que es contabilizada hora a hora.

Algunos padres de la patria consultados por Proceso Digital, estuvieron de acuerdo o se escudan en que, aunque ellos no estén de acuerdo, no tienen la culpa porque ellos siempre han estado dispuestos a trabajar, pero es la Junta Directiva, la que no ha convocado al grado de caer en una parálisis legislativa.

El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, expresó que “nosotros no estamos de acuerdo con el pago de salarios y viáticos, lo que está pasando es que hay una serie de reuniones de las comisiones para justificar los pagos”.

Seguidamente, dio como ejemplo que en la semana recién concluida se desarrolló el Congreso Infantil, pero también fueron convocadas las comisiones que trabajan en diferentes sesiones. “Sin embargo, no creemos que sea suficiente por lo que se debe de proceder a convocar a sesiones legislativas”, dijo.

El jefe de bancada del PSH, Joshy Toscano.

Yo digo que no se justifica el pago de salarios y viáticos, algunos diputados de mi bancada señalan que el hecho que no hayan sesionado no es problema de ellos ya que el responsable de convocar es el presidente del Congreso Nacional, muchos diputados han estado pendientes de la convocatoria y asistiendo a comisiones, dijo por su parte el jefe de bancada del Partido Liberal (PL), Mario Segura.

Y para el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, “eso no depende de uno como diputado, depende de quién tiene la orden de suspender sesiones”.

Si alguien viene al Congreso Nacional yo lo atiendo porque mi obligación es estar aquí realizando sesiones de comisiones, el problema es que no hay sesiones, pero sí reuniones, zanjó.

El diputado del Partido Nacional (PN, Nelson Márquez, expresó que desafortunadamente no se justifica el pago de viáticos y sueldos, “el problema es que el que convoca a sesiones no lo hace y no es culpa de los diputados porque nosotros podemos estar de lunes a domingo aquí, pero si no hay sesión no estamos en nada”.

De igual manera, concluyó afirmando que el órgano llamado a pedir la rendición de cuentas a los funcionarios es el Congreso Nacional, pero si no se llama a sesión, no se avanza en los temas que beneficien al pueblo hondureño.

El jefe de bancada de los nacionalistas, Tomas Zambrano, fue tajante y se limitó a contestar que quienes tienen que dar cuentas sobre los viáticos y viajes es la directiva, ellos tienen la administración de los recursos del Congreso Nacional.

El diputado oficialista Jorge Cálix.

Teatro

Hay algunos congresistas que en algunas ocasiones han referido que renuncian a su salario, pero al final es más un cuento que una realidad y sólo es una escena de teatro que interpretan por un rato.

En una ocasión se conoció que los padres de la patria debían solicitar al Congreso que les dedujeran los días no trabajados, en ese entonces algunos justificaron que más bien lo que ganaban se quedaba corto y no les ajustaba, y al final el propio presidente del Legislativo reveló que nadie se anotó para que le dedujeran los días no trabajados.

En esta ocasión el diputado de Libre, Jorge Calix, dio a conocer públicamente en un comunicado que solicitaba no le paguen su salario hasta que se sesione.

Mientras otros, que preparaban su viaje para Rusia hacían alarde de su posición en carros de lujo y sus trajes de etiqueta, demostrando que no tienen faltante en sus cuentas.

Falta de transparencia y rendición de cuentas

Para miembros de la sociedad civil es una total falta de respeto para el pueblo que confió su voto a los actuales diputados, pensando que habría un cambio.

La integrante de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, Gabriela Blen, opina que los diputados simplemente no se están tomando en serio los verdaderos problemas del pueblo que está sumergido en una multi crisis económica, social, política de violencia, migración, feminicidios, falta de acceso a la justicia, violaciones de derechos humanos, falta de medicamentos en los hospitales, entre otros.

Gabriela Blen, de sociedad civil.

Ahora mismo ni siquiera se sabe “cuál es su función además de cobrar viáticos y salarios onerosos consideramos que sobre todo aquellas y aquellos que prometieron ser un cambio deberían de estar muchísimo más atentos a esta situación sesionando día y noche para devengar ese salario que gana que es pagado con los impuestos de los contribuyentes de las personas que trabajamos de la gente que aporta este país, pero no para mantener una clase política parasitaria que solo se dedica a salir de su situación económica precaria a enriquecerse y acumular poder”, zanjó Blen en declaraciones a Proceso Digital.

Los diputados no están debatiendo por los intereses de la población hondureña, lo que representa también una falta de transparencia y rendición de cuentas porque para revisar la liquidación por ejemplo de los viáticos de todos los pagos que se le están otorgando a los diputados, aunque no están sesionando y no se conoce la liquidación, dijo por su parte el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal.

El abogado Espinal resaltó que esos viáticos que se están pagando no se están liquidando y “por otra parte si uno solicita esta información es negada por parte del Congreso Nacional”.

César Espinal, del CNA.

De igual forma esa falta de liquidación y transferencia no es solo con los viáticos sino también con las llamadas subvenciones que no es más que lo mismo que se conocía como Fondo Departamental, el técnico del CNA, refirió que hasta agosto de este año un total de 112 millones de lempiras fueron transferidos y van a la parte de transferencia que hace el Congreso y 107 millones corresponden al concepto de subvenciones.

“Aspecto que tampoco han liquidado del cual no rinden cuentas y mucho menos las facilitan cuando uno se la solicita de manera directa, entonces también nos preguntamos qué se está haciendo hoy con ese dinero a qué diputado se les está otorgando y si realmente lo están invirtiendo o en proyectos de obras sociales o lo están utilizando para otros fines hay muchas preguntas”, concluyó.

Entes de la sociedad civil coinciden en que, y los diputados del Congreso Nacional de Honduras sesionaron apenas 45 veces entre enero y agosto, y a la fecha sigue paralizada la agenda legislativa con temas de interés nacional, iniciando con la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, también está ya con retraso la discusión del Presupuesto General de la República, solo para mencionar dos de las acciones más importantes pendientes en un Legislativo donde solo las gavetas son fiel testigo de los proyectos, pero eso sí las cuentas de los diputados no recienten ningún retraso en el pago de sus salarios. LB