Congreso no debería pagar salarios hasta que se reanuden las sesiones: Iroshka Elvir

Tegucigalpa – “Los diputados del Congreso fueron electos de manera democrática y estos diputados se deben al país, y representar esa agenda que nos permitió llegar a donde estamos, entonces si no sesionamos que no se nos pague a nadie”, propuso hoy la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir.

En ese orden, la parlamentaria es del criterio que el Congreso Nacional de Honduras no debe pagar sueldos a los diputados si estos no sesionan.

La agenda legislativa no se puede atrasar porque no haya voluntad por parte de unos cuantos diputados para no sesionar, cuestionó.

Cabe mencionar que el Congreso Nacional mantiene una parálisis legislativa desde hace más de 50 días.

La parálisis se limita únicamente a su trabajo ya que sus sueldos y viáticos han sido cobrados al día.

La falta de consenso entre las distintas bancadas para elegir al Fiscal General y su Adjunto es la causa por la que se paralizó la sesiones hasta encontrar consensos y proceder a elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.

En ese contexto, la diputada Elvir apuntó que se debe de progresar en la agenda legislativa para así poder nombrar a las nuevas autoridades del Ministerio Público y tomar proyectos que son trascendentales para el futuro del país

“Proyectos en lucha contra la corrupción e impunidad, reducir la violencia, para poder generar una seguridad alimentaria y lastimosamente no hay una prioridad por parte del partido de gobierno (Libre) para poder darle trámite a esta agenda legislativa”, reprochó. (RO)