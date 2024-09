Congresistas de EEUU se reúnen con empresarios, sociedad civil, CN y Presidenta Castro

Tegucigalpa – Tras dos horas de haber ingreso a Casa Presidencial, la delegación de senadores y congresistas estadounidenses que llegó al país hace unas 24 horas, y luego de una reunión con la presidenta Xiomara Castro, donde también participo el canciller Enrique Reina y la embajadora de EEUU, Laura Dogu, abandonó la sede del poder Ejecutivo.

Previamente la comitiva se reunión con la cúpula empresarial, algunos diputados de la junta directiva del Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo y representantes de sociedad civil.

«Gracias a la Presidenta @XiomaraCastroZ por la importante y productiva reunión de hoy con nuestra delegación del Congreso de Estados Unidos», expresó Dogu mediante sus redes sociales, donde posteó fotos de la llegada de la comitiva y durante la reunión en la sede del Ejecutivo.

La diplomática dijo que conversaron sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas independientes y ampliamente participativas. «Además, instamos a todas las partes a buscar compromisos y consensos para elegir pacíficamente un Fiscal General con 86 votos», insistió.

Detrás de esta visita “hay una razón sumamente importante”, indican sectores.

La comitiva estadounidense llegó a las instalaciones de Casa Presidencial a las 10:30 am, de este domingo.

La visita ocurre días después que el Gobierno se quejara nuevamente de lo que consideran “injerencia” o “intervención” de Estados Unidos en temas de política interna, tras declaraciones de la embajadora Laura Dogu, luego que ella cuestionó las decisiones que está tomando el fiscal interino del Ministerio Público, Johel Zelaya, quien fue nombrado por un pequeño grupo de diputados del partido de gobierno.

Previo a la reunión en Casa Presidencial, la delegación sostuvo encuentros con miembros de la sociedad civil y con la junta directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo, según lo informa la embajadora Dogu mediante sus redes sociales.

La comitiva estadounidense fue despedida por el hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya.

«Hoy, nuestra delegación congresista de Estados Unidos mantuvo una discusión importante con representantes del Congreso Nacional sobre la importancia de un Congreso independiente y la participación de todos los representantes electos y la necesidad de una negociación real y el estado de derecho para asegurar la credibilidad de un Congreso», destacó la diplomática en un mensaje en X.

Los senadores estadounidense Tim Kaine, Jeff Merkley, Peter Welch, Laphonza Butle y Dick Durbin, así como a la representante Delia Ramírez, llegaron ayer sábado al país una reunión y de inmediato se reunieron con autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La gira de reuniones de la comitiva estadounidense comenzó con la empresa privada,

Dogu destacó, al informar del encuentro entre la delegación de EEUU y la cúpula empresarial, que la prosperidad económica sostenible e inclusiva no ocurre simplemente porque uno lo desee.

La representante del gobierno de Joe Biden en el país también calificó de excelente el encuentro con el presidente del Cohep, Mateo Yibrín y la delegación de congresista “para fortalecer nuestro comercio bilateral y lazos culturales a través de un clima sólido de inversión y la protección del estado de derecho”.

Hay preocupación

El general en condición de retiro Isaías Barahona, señala que los senadores y los congresistas en Estados Unidos no son igual que en Honduras, “no son una bola de borrachos que toma sus propias decisiones, no son improvisados, son personas de carrera, no toman decisiones a la ligera, no se van a subir a un avión por hacerlo”.

El exvicecanciller Isaías Barahona Herrera.

En ese sentido, el también empresario destacó que “si están de visita es porque hay una razón sumamente importante y no es lo que diga el oficialismo, hay una importancia en la región de estabilidad, para que todos los pueblos, los (que) estamos por allá y los que están en Sudamérica y Norteamérica pueda haber estabilidad y tener un clima para que las comunidades avancen”.

Para el exvicecanciller Barahona, los temas en la agenda, encabezado por el clima de negocios, la inversión y por tercero el estado de derecho, no son casualidad.

“Esta gente no es improvisada, esta gente sabe que José Manuel Zelaya se quiere perpetuar en el poder y tenemos los dos ejemplos y la forma que se está haciendo: la democracia de Nicaragua que todos los años hay elecciones y que termina ganando Daniel Ortega y la otra es la impuesta a patadas como está sucediendo en Cuba y Venezuela”, expresó.

Barahona también señaló que, en el tema de las Zedes, en Honduras hay inversiones más grandes en Honduras de origen norteamericano, pero que el gobierno lo ha tomado como una herramienta política.

Diplomacia legislativa

El vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé, dijo que los congresistas de Estados Unidos desarrollan con sus visitas diplomacia parlamentaria donde generan un proceso de diálogo en temas de interés y que la migración es una de esos temas.

El diputado oficialista dijo que la afluencia de migrantes le genera distorsiones, mientras que a nivel interno se va el motor de desarrollo del país, pero que Libertad y Refundación (Libre) está “generando condiciones para arraigar en Honduras un gran proyecto de vida para cada hondureño”.

Destacó que además que el senador Tim Kaine, que integra la delegación de visita, comprende las relaciones internacionales de los estados, al referirse al acercamiento del Gobierno hondureño con China, algo que dijo, ya lo hace EEUU. VC

