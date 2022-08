Concurso de docentes será el más transparente de la historia, asegura ministro de Educación

Tegucigalpa– El Secretario de Educación, Daniel Sponda, asegura que el concurso de docentes será el más observado y transparente de la historia, incluso las audiencias serán públicas.

El funcionario dijo que viene dando la pelea desde que era dirigente magisterial y ahora que él es ministro “este proceso de concurso va a ser el más observado, el más transparente de la historia”.

El ministro destacó que en este concurso las audiencias en el caso de los directores departamentales se van a hacer públicas y televisadas.

Sponda, explicó que la revisión de los exámenes también será públicas y televisadas y se harán en la capital Tegucigalpa.

Detalló que la aplicación de los exámenes será en cada departamento, pero la revisión se hará en Tegucigalpa, y las juntas departamentales van a venir a hacer la revisión de los exámenes.

Seguidamente, dijo que quienes les están reclamando no están calificados, todos los que les critican hoy son los que hicieron concursos fallidos y amañados.

Recordó que en muchos años no hicieron concursos y cuando los hicieron fueron concursos amañadas y en el 2017 hasta hicieron un concurso que no lo pudieron terminar, por lo que no es congruente “que hoy nos vengan a señalar, me parece que no tienen altura moral para hacerlo”, apuntó en relación a quienes hoy están criticando y pidiendo cambios en los concursos cerro. LB