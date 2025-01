Conadeh advierte repunte de migración si cancelan ayuda a Honduras

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió hoy que, si el Estado hondureño deja de percibir ayuda para atacar las causas estructurales que generan la migración, aumentará el flujo de migrantes hondureños hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida.

Una de las primeras decisiones tomadas por el presidente Donald Trump fue firmar una orden ejecutiva que suspende temporalmente todos los programas de asistencia exterior de Estados Unidos, durante 90 días, en espera de revisiones para determinar si están alineados con sus objetivos políticos.

Se indicó que no se desembolsará ninguna otra ayuda exterior de Estados Unidos de una manera que no esté totalmente alineada con la política exterior del Presidente de Estados Unidos.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, dijo que, si Honduras deja de percibir ayudas para poder sufragar o atacar las causas que son estructurales y que generan la migración como, el desempleo, la falta de vivienda, se estaría aumentando una posible migración de hondureños en busca de mejores condiciones de vida.

Declaró que el Estado hondureño debe pensar en atacar esas causas estructurales que afectan para que las personas decidan irse de su país.

Nadie quiere migrar, pero migra el que no tiene trabajo, el que ya no tiene a su familia en el país, el que está siendo amenazado, el que no tiene las condiciones necesarias para poder subsistir o que no tienen salud ni educación, dijo.

Es urgente atacar esas causas estructurales que generan la migración sostuvo el defensor de los derechos humanos, agregó.

López también recomendó explorar acciones con otros Estados aliados que puedan venir a sufragar en caso que se materialice esa revisión y que Honduras quede al margen de ese apoyo.

Destacó, la importancia que el Estado hondureño tenga un plan a efecto de poder tener una opción de fondos que vengan a sufragar ese apoyo que ya no estaría disponible para Honduras.

Indicó que no es criticable la decisión tomada por el Presidente de los Estados Unidos ya que cada Estado es soberano e independiente y decide qué hacer con su dinero y que, incluso, puede reorientar sus fondos hacia otros aspectos que considere oportunos en la coyuntura actual.

Lo importante es hacer ver a los Estados Unidos como un aliado estratégico de Honduras, desde hace muchos años, que le ha tendido la mano al país por mucho tiempo y que de continuar con esa ayuda y con esta colaboración permitirá mejorar las condiciones de las personas beneficiadas, zanjó. (RO)