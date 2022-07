Una nueva Constitución no evitará la migración, señala diputada Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo este viernes que con una nueva Constitución no se resolverá el problema de migración en el país.

«¿Por qué se está yendo la gente?, preguntó al tiempo que respondió que por una razón muy sencilla, no tiene qué comer, no hay oportunidades y eso no lo vamos a resolver con una nueva Constitución», sostuvo.

Agregó que se buscarán grandes acuerdos para poder resolver esa problemática y evitar que menos gente migre hacia Estados Unidos.

Aseguró que este no es momento para una constituyente, “si la vamos hacer en su momento, lo podemos hacer en noviembre de 2025 cuando vayamos a elecciones”, manifestó.

Señaló que no se puede estar en política habiendo problemas más importantes en este momento en el país.

Apuntó que no se puede seguir hablando del tema si no hay condiciones para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente.

