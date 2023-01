En primer día de audiencias comparecen 12 postulantes

Tegucigalpa – Las audiencias públicas para una docena de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), periodo 2023-2030, comenzaron este miércoles en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

– Reducir la mora judicial, limpiar el rostro del Poder Judicial con funcionarios probos, el funcionamiento del Consejo de la Judicatura para la administración de recursos y la contratación de más personal, entre las propuestas de los aspirantes.

– La Junta Nominadora se ha propuesto entregar la lista final de al menos 45 aspirantes el próximo 17 de enero al Congreso Nacional.

Hay 101 postulantes aún en carrera, de los que 48 pasaron a la fase de audiencias por no tener tachas ni denuncias en su contra, los restantes 53 todavía están en el proceso de revisión para ser agendados a su comparecencia pública en los próximos días.

Ante representantes de la sociedad civil, prensa nacional e internacional y otros sectores comenzaron las audiencias este miércoles, que además fueron televisadas por el canal del Congreso y también vía Facebook.

Fueron varias las jornadas con pequeños intervalos de receso para evacuar la primera tanda de 12 autopostulantes al Supremo hondureño.

En la jornada de este miércoles comparecieron: Aída Patricia Martínez Linares, Anabelly Suyapa Medina Moncada, Ana Pineda Hernández, Carlos Alberto Cobos, Carlos Alberto Gómez, Dunia Aracely Herrera Anduray, Edward Terencio Navarro Miranda, Edwin Alberto Anemis López, Felipe René Speer Laínez, Francibel Zepeda Castro, Francisca Villela Zavala y Francisco Javier Mejía Sánchez.

La integrante de la Junta Nominadora, Blanca Izaguirre le confió a Proceso Digital que el trabajo ha sido arduo para la formulación de las preguntas a los aspirantes en esta fase de audiencias públicas.

Dijo sentirse preocupada por los conocimientos de los participantes en cuanto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, “parece ser un tema que no maneja la mayoría, sin embargo es un criterio que la ley nos manda a evaluar”.

Izaguirre externó su deseo para que haya mejores entrevistas en la jornada de este jueves sin calificar que las primeras fueron malas.

Los aspirantes que comparecieron en la primera jornada tuvieron un primer momento para hacer una presentación personal, luego una pregunta sobre la trayectoria profesional, seguidamente otras interrogantes sobre ética profesional y de conocimientos jurídicos.

Una de las postulantes este miércoles, Ana Pineda, alardeó que cuando fue ministra de Derechos Humanos en el gobierno de Porfirio Lobo, siempre tuvo total independencia e incluso se pronunció en contra a la destitución de cuatro magistrados de la CSJ.

“Puedo decir fuera de toda duda que mi independencia es probada, también lo hice como jueza del Poder Judicial, así que de llegar al cargo de magistrada seguiré siendo la misma persona independiente para poder actuar”, expresó en su intervención ante la Junta Nominadora.

De su lado, el abogado Carlos Alberto Cobos mencionó que el actual Código Penal tiene cosas buenas y otras no tanto. Citó que tácitamente se motiva la corrupción y por lo tanto debe ser reformado para evitar los delitos en la administración pública.

Visiblemente nervioso se refirió a la última reforma de lavado de activos y aseveró que la misma dificulta la carga probatoria en los juicios, por lo que pidió que la normativa será revisada.

En tanto, el notario Carlos Alberto Gómez Moreno, quien ya fue magistrado en dos oportunidades, dijo que tiene la experiencia y las fuerzas para desempeñar el cargo en el nuevo Supremo.

Consultado sobre si en Honduras se respeta el principio de “laicidad” -palabra que tuvo que ser repetida varias veces porque no la comprendía- respondió con titubeos y sin ofrecer claridad en su respuesta.

La notaria Dunia Aracely Herrera Anduray señaló que una de sus prioridades es con los grupos vulnerables del país, como ser mujeres, niños e indígenas que en muchos casos se mantienen invisibilizados.

Registró que la transparencia es fundamental en la administración de justicia, “son virtudes que deben tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para establecer un Estado democrático y contribuir a la paz que tanto necesita nuestro país”.

En su participación el profesional del derecho Edward Terencio Navarro Miranda confesó que quiere ser magistrado porque tiene el carácter, formación y valores. “Considero que es el momento que nuevas personas le cambiemos el rostro al Poder Judicial y que haya acceso a la justicia para los grupos vulnerables y los desprotegidos”.

Propuso la operación del Consejo de la Judicatura para la administración en el Poder Judicial, “los magistrados son para impartir justicia y considero que este consejo debe ser autónomo en lo económico y financiero”.

La Junta Nominadora evacúa el cronograma al pie de la letra.

Igualmente, el abogado Edwin Alberto Anemis López alardeó que tiene más de 20 años de ejercicio en el Poder Judicial y que conoce prácticamente todo el país. “En los procesos de elección de magistrados siempre se habla de lo mismo, de reducir la mora y la correcta impartición de justicia, pero es el momento de cambiar el rostro de este poder del Estado que se ha mantenido rezagado en los últimos tiempos”.

El actualmente asistente de la Carrera Judicial dijo que “necesitamos magistrados probos e independientes que no tengan miedo, que no esperen una llamada para impartir justicia, si el país tiene buenos magistrados el país no tendrá problemas políticos como los de 2009, 2012 y 2017”.

Mientras, el togado Felipe René Speer Laínez dijo que el cargo de magistrado es un apostolado, al tiempo que abogó para que las resoluciones de los jueces sean conocidas por toda la población, lo que -a su criterio- crearía credibilidad en ese poder del Estado. Propuso que se vuelva a crear un Consejo de la Judicatura para que administre el recurso humano y también los económicos.

El también juez -en la actualidad- relató que muy joven recibió ofrecimientos para torcer la ley, pero en la actualidad ya no le ocurre porque todos saben su postura ante la ley. “Ningún juez debe sentirse obligado a cumplir una orden ilegal de un superior”, expuso.

En su turno la abogada Francibel Zepeda Castro abogó por métodos alternos de la justicia como los procesos de arbitrajes, solución de conflictos comunitarios, capacitación del personal judicial para la eficacia de las técnicas.

Sugirió fortalecer todo el engranaje del sistema judicial para garantizar la independencia de los fallos y que ese poder no funcione como islas. Defendió que se cumplan las sentencias internacionales contra el Estado de Honduras.

La postulante Francisca Villela Zavala expuso que con 24 años en el Poder Judicial tiene los conocimientos para desempeñar el cargo de magistrada. “Conozco falencias y oportunidades de mejoras, tengo una noción de poder dar respuestas en los tiempos efectivos para impartir justicia”.

Reconoció que cuando un funcionario tiene ética, no tendrá conflicto de intereses al momento de dictar los fallos. Añadió que los tribunales constitucionales operan muy bien en otros países, pero mencionó que actualmente en Honduras funciona muy bien la Sala de lo Constitucional”.

El candidato Francisco Javier Mejía Sánchez reconoció que el Poder Judicial le ha fallado a la sociedad y por lo tanto tiene una deuda con la sociedad. “Hemos permitido que nuestros abogados no actúen con ética, hay hartazgo y propongo una depuración”, apuntó.

Planteó una unidad anticorrupción en el ejercicio en el Poder Judicial con atribuciones diferentes a la Inspectoría de Tribunales. “Esta unidad podría encargarse de aspectos de índole privado de los jueces y mantener a personas probas en el desempeño de sus funciones”.

Para la jornada del jueves se tiene contemplada la participación de los aspirantes: Gerardo Enrique Gómez Cobos, Gessenia López Zepeda, Gloria Bertila Oyuela Carrasco, Ismael Molina Rodríguez, José Luis Arévalo Sandoval, José Ricardo Pineda Medina, José Luis Valladares Guifarro, José Mauricio Salazar, Juan Wilfredo Castellanos Hipp, Julio César Lagos Reyes, Karen Lizeth Martínez Ponce, Liliana Patricia Paz Paguada y Luis Alonso Discua Cerrato.

Este miércoles comenzó la última etapa de las audiencias públicas y se prevé que la Junta Nominadora entregue la lista no menor de 45 candidatos al Congreso Nacional el próximo 17 de enero para que éstos elijan a los 15 magistrados que integrarán el pleno de la CSJ en el periodo 2023-2030. JS