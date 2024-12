Con plantón familia y amigos exigen justicia por el asesinato de Kevin Funes, joven aficionado del Marathón

Tegucigalpa- Este viernes se le dará cristiana sepultura a Kevin Funes, un joven aficionado del Club Deportivo Marathón que fue atacado a balazos en la madrugada del domingo, horas después del partido de la gran final entre Marathón y Olimpia.

Familiares y amigos de Kevin se han reunido frente a la funeraria donde se están velando sus restos, realizando un plantón para exigir justicia.

Don Marvin Funes, padre de Kevin, expresó el profundo dolor de la familia y su deseo de que el crimen no quede impune. «No recuperaremos a nuestro hijo, pero queremos que no quede impune. Kevin era un hombre prometedor, con mucho futuro y un hijo muy cariñoso. No merecía la muerte de esta manera por gente violenta que anda libremente haciendo daño a las familias honestas». afirmación.

Hasta el momento, la familia ha recibido poca información de parte de la Policía Nacional.

Cuando se le preguntó si consideraba que la muerte de Kevin estaba relacionada con su afición al Marathón, Don Marvin comentó que no sabría decirlo, pero cree que se debe a la violencia generalizada en el país. «El hecho ocurrió varias horas después del partido, y pienso que simplemente son personas violentas que andan libremente por las calles. Esperamos en Dios que haya justicia, no solo por nosotros que ya perdimos a nuestro hijo, sino para que otras familias no pasen por este dolor”.

Kevin Funes era licenciado en Sistemas de Información y un emprendedor. Tenía una empresa en línea y también trabajaba en maquilas reparando equipos electrónicos. «En mi empresa, era mi mano derecha y tenía muchos proyectos. Estaba preparando su boda en cinco meses con su novia. Tenemos mucha indignación también por la joven (su novia).

La familia de Kevin hace un llamado a la reflexión y a la conciencia, pidiendo que haya más amor y menos violencia en el país.LB