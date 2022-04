Con decretos presentados el presidente Redondo busca declarar inconstitucionales las ZEDEs: Ramón Barrios

Tegucigalpa – El congresista por el departamento de Cortés, Ramón Barrios, aseguró que con la presentación de los dos proyectos por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se busca declarar inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs).

De esta manera, el congresista Barrios, explicó que “se declara inconstitucional la ley que le da vida a las ZEDEs y todas las leyes secundarias, tal como las concesiones que dio el gobierno a Próspera, es por eso por lo que una vez aprobados y publicados en el diario oficial La Gaceta se declaran inconstitucionales”.

Barrios reveló que el decreto autoriza al Procurador General de la República, José Manuel Díaz, para que comience los asuntos legales para declarar inconstitucionales las concesiones.

“Todo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es declarado inconstitucional y este Congreso no lo reconoce, no porque no los reconozcamos, es porque la misma Constitución de la República en 1982 había establecido que los artículos pétreos no se tocaban por ninguno de los Poderes del Estado constituidos”, agregó.

Para Barrios, las empresas que ya invirtieron en el país deben negociar su estadía con el Estado de Honduras bajo otro formato y modalidad, pero no bajo el régimen de las ZEDEs porque serán declarados inconstitucionales.

“La PGR debe iniciar trámites para la extinción de las concesiones que dio el gobierno de Juan Orlando Hernández y prepararse para cualquier demanda bajo la Constitución en cualquier juzgado y tribunal internacional, porque ya hay jurisprudencia donde los contratos que violenten las constituciones son declarados ilegítimas también”, concluyó Barrios. JS