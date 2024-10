Con constitucionalidad de Amnistía se promoverá más la impunidad, según diputada Figueroa

Tegucigalpa – La diputada Suyapa Figueroa, criticó al actual gobierno, al señalar que ya no le importa la opinión del pueblo y que ha perdido completamente la vergüenza.

“Este gobierno no quiere que venga la CICIH, la Corte Suprema de Justicia no tiene independencia y no hay diferencia con la corte anterior”, afirmó Figueroa, aludiendo a la falta de separación de poderes.

La diputada subrayó que, con el reciente fallo de la Corte, lo que se ha logrado es “que el saqueo de los fondos públicos sea constitucional”. Según Figueroa, esto solo promueve la impunidad, un problema que, en sus palabras, está afectando gravemente al país.

“Es un completo chiquero donde los corruptos van a poder hacer y deshacer cuando quieran, solo bastará acogerse a la amnistía y manejar los fondos del Estado como les plazca, sin consecuencias”.

La legisladora también criticó la narrativa del gobierno sobre el golpe de Estado de 2009, sugiriendo que mientras insiste en esa retórica. “El pueblo ya los tiene bien identificados», sentenció, acusando al actual gobierno de ser aún más cínico que el anterior. «No les importa ser vistos como un gobierno sinvergüenza, sin moral ni ética. Nos tienen cansados», concluyó Figueroa, mostrando su descontento con la situación política actual en el país. LB