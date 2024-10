Con 3 y 4 % de crecimiento no se generan empleos y mucho menos se reduce pobreza: economista Lagos

Tegucigalpa – De acuerdo al economista Roberto Lagos el bajo crecimiento económico que registrará Honduras al final de este 2023, no es suficiente para la creación de empleos y mucho menos para reducir la pobreza.

Se pronunció un crítico del crecimiento económico del 3 al 4 % porque es rango no genera la cantidad de empleos que requiere Honduras y mucho menos reduce la pobreza.

“El crecimiento que requiere la economía hondureña es por encima del 5 % porque se permite la creación de empleos y adicionalmente se reduce la pobreza en forma significativa. Para eso es necesario brindar apoyo al sector privado, fortalecer la inversión pública que impacte en el desarrollo de la infraestructura”, detalló.

Sobre el crecimiento económico del país para el 2024, dijo que se tienen que tomar en cuenta varios aspectos como la regularización de sesiones en el Parlamento hondureño, la condición energética que es incierta e igualmente la dinámica de la economía en EEUU.

Escasez de dólares

El economista Lagos expresó que lo que existe en Honduras en una mala política del Banco Central que genera incertidumbre, pero no hay escasez de dólares. “Mientras el Banco Central no mejore o no cambie el mecanismo de subasta de divisas, habrá incertidumbre y con el ello especulación en algunos sectores de la economía”, fundamentó.

Reflexionó que cuando se accede a la divisa por medio de los mercados negros, eso influye en la inflación y también hay un efecto en las tasas de intereses y en las reservas internacionales.

Calificó como “una pésima decisión” la política para el manejo de divisas. Agregó que él hubiera empleado un mecanismo estratificado para la venta de divisas, cumpliendo con la demanda de los pequeños y los grandes importadores.

“El gobierno dice que ha democratizado la venta de divisas, pero con este mecanismo no se genera igualdad para los pequeños con respecto a los grandes”, indicó.

Lagos apuntó que si la situación del mecanismo de asignación de divisas continúa como hasta ahora, igualmente seguirá la caída de las reservas internacionales.

En torno a la inversión extranjera directa, expresó que es un problema histórico en el país. “Si comparamos el año anterior con el actual, la inversión extranjera cayó en 200 millones de dólares”.

A su criterio, Honduras dejó de ser un destino para las inversiones agravado por la crisis política y algunas medidas económicas.

En otro apartado, dijo que la historia demuestra que los países que han abierto relaciones con China han tenido problemas porque la economía del gigante asiático es “extrativista”.

“A China lo que le interesa es ir a extraer los recursos de los países con los cuales tiene relaciones, además muchos de los proyectos que se iniciaron en países que iniciaron relaciones con el gigante asiático, generalmente esos proyectos tuvieron fallas o no se llevaron a cabo”, acentuó.

Puntualizó afirmando que “estamos en una administración demócrata en Estados Unidos, pero qué pasará si entra una gestión republicana, cómo tomarán ellos las relaciones de Honduras con China”. JS